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布碌崙華青遇暴力搶劫 被重拳擊倒勒頸昏厥

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙一名華青日前在公寓樓前被人暴力搶劫，甚至勒頸到昏厥。(谷歌地圖)
布碌崙一名華青日前在公寓樓前被人暴力搶劫，甚至勒頸到昏厥。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生社區暴力搶案，一名17歲華青遭犯罪分子跟蹤，歹徒朝受害者腹部一擊重拳後，再以雙臂勒頸直至華青昏厥倒地，搶走500元現金；歹徒作案後逃離現場，所幸目擊者及時報警，轄管當地的62分局警員在附近找到該名男子並逮捕歸案。

62分局警局紀錄顯示，該案發生於3月25日晚上9時左右，位於班森賀西6街1501號的公寓樓前；當時17歲青少年步行回家，遭一名西語裔男子尾隨，在走到該棟樓前時，歹徒忽然衝向前阻擋華青的去路，二話不說就朝著受害者腹部揍了一拳，接著以雙臂勒頸直到昏厥倒地；歹徒從受害者身上搜到500元現金，往不知名方向逃跑，目擊者發現後立即撥電報警。

警員不久後抵達現場，在急救人員的治療下，受害者當場甦醒過來，並無大礙，但拒絕去醫院接受治療；另一批警員在案發後向附近居民取得監控錄像，循線找到嫌犯，帶回警局接受調查。

警方表示，嫌犯是25歲西語裔男子Dylan Diaz，目前已移交國王郡刑事法庭控罪，面臨騷擾、勒頸(strangulation)、威脅、重竊、搶劫致傷等罪名，下次出庭時間是5月13日。

布碌崙 布魯克林

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