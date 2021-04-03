「滾回中國」 亞裔女遭非裔遊民持刀威脅

紐約市地鐵頻發亞裔遭仇視對待案件，圖非本次事件現場。(本報檔案照)

紐約市仇恨亞裔 案件不斷發生，一名亞裔女子日前在前往布碌崙(布魯克林)的地鐵列車內，被一名非裔 遊民持刀威脅「滾回中國」，所幸到站後男子就離開，沒有傷害人；市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)已介入調查，還未逮捕嫌犯。

該案發生於3月28日早上9時35分許，駛向Canarsie的L線列車快要到Bushwick的Wyckoff-Myrtle Aves地鐵站 時，一名非裔男性遊民從位子起身，向通勤客乞討。

過程中一名27歲亞裔女子和另外一名男乘客沒有回應該遊民的乞討，非裔遊民憤而抽出一把刀子，指著亞裔女子喊「滾回中國」；所幸不久列車抵達下一站，男子衝出列車，離開現場，沒有人遭到攻擊。

但警方表示，受害者遭受不小驚嚇，她在3月30日才到警局報案，目前市警仇恨犯罪小組已介入調查，但還未鎖定嫌犯；根據受害者描述，嫌犯是一名6呎高、200磅的非裔男子，最後一次被看見時身穿黑色外套、藍色牛仔褲。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與描述特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。