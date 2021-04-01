紐約蘇活區地鐵站周末搶案 4嫌搶走高價耳機還持刀恐嚇

四名男嫌上月21日在蘇活區地鐵站內搶走價值270元的耳機更持刀恐嚇受害人。(市警提供)

曼哈頓蘇活區(SoHo)地鐵站 光天化日下發生搶案，上月21日下午一名31歲的男性受害者在周末人來人往的地鐵站內，遭到一群陌生男子從後方拿走他價值270元的頭戴式耳機，並遭到嫌犯持刀恐嚇；警方公布四名男嫌照片，呼籲民眾提供線索。

根據市警轄區五分局消息，上月21日下午約5時20分，31歲的男性受害人戴著耳機，站在百老匯 -拉菲逸街(Broadway-Lafayette St.)的地鐵B、D、F、M大廳，四名陌生男子從後方靠近他，其中一名男子搶走他正在使用的頭戴式耳機，並傳給另一名嫌犯。

受害人要求嫌犯將耳機歸還後，搶走耳機的嫌犯拿出刀子恐嚇威脅他，另一名嫌犯則朝著他的頭部毆打，四人接著從容離去，受害人則拒絕就醫。

警方公布四名嫌犯照片，呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。