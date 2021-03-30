非裔惡少騷擾洗衣店 嗆業者滾回中國

位於克林頓丘的華裔經營洗衣店屢遭一幫非裔惡少騷擾。(谷歌地圖截圖)

在布碌崙(布魯克林)克林頓丘(Clinton Hill)經營洗衣店超過十年的華裔業者莊麥克(Michael Chang)，日前表示自去年8月就遭一幫非洲裔青少年騷擾，經常撿地上垃圾丟店面，還用帶有種族歧視 的字眼辱罵他；他近日在店門口又被同一幫人包圍，並差點被攻擊，一名路過的白人男子出手相救，不料卻被惡少用椅子砸頭，所幸沒有生命危險。

莊麥克日前接受採訪時指出，相信是新冠疫情引起的反亞裔 情緒上漲，他在去年8月開始，不停遭到七、八名非裔青少年的糾纏騷擾；他們每次路過時撿起地上的垃圾丟向店面，隔著玻璃窗朝莊麥克大罵「滾回中國」。

莊麥克嘗試過報警，但因對方是一群未成年人，警方只能對他們口頭警告，惡少們並未收斂。

近日同一幫青少年再撿起垃圾丟向店門口、莊麥克走出門外察看時，遭對方包圍；他稱當時感到不妙，預感到要被打，這時一名遛狗的白人男子看到後很快介入，企圖制止這一群青少年。

然而一幫人發起攻擊，有人拿起隔壁店放在外頭的塑料椅子，直接朝白人男子的頭砸去；莊麥克說，該男子至少被砸兩次，臉部和頭部受傷，在他打電話報警時，這群惡少已逃之夭夭。

受害者不久送往醫院接受治療，所幸沒有生命危險，他表示傷勢正在復原中，認為自己做了對的事情，不感到後悔。

莊麥克說，自己移民來美30年，在當地經營洗衣店已有11年，此前從來沒遭遇過這樣的事，讓他感到很氣憤，「這不公平，你不能這樣，什麼氣都出在亞裔身上」；他不僅對亞裔持續遭到攻擊感到擔憂，同時發現美國 青少年暴力問題愈來愈嚴重，並說亞裔最重要不要怕事，成為犯罪受害者時一定要報警處理。