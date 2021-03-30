雪城貨車司機重傷 檢方稱意外 家屬不滿草率處理

陳澤強因腦神經受損，至今半身癱瘓無法說話。（家屬提供）

紐約貨車司機陳澤強3月初深夜在紐約上州雪城(Syracuse)送貨期間，清晨被人發現倒在貨車下昏迷不醒，至今無法開口說話，家人懷疑他遭暴力搶劫，但當地檢方不久前稱此案是陳澤強突發性腦出血導致，是一場意外；而家屬認為案件疑點仍眾多，陳澤強被襲擊的可能性是存在的，不滿執法機構草率處理。

陳澤強擔任貨車司機多年，案發當時因送貨深夜在雪城東Erie Blvd 1640號「香港 餐館」的停車場休息，次日被巡邏警方發現躺在車底的他一動不動，身體冰涼，一旁貨車引擎仍在轉動、車門打開，踏板、油箱蓋、前輪胎多處均有血跡。

案件發生近一個月，陳澤強因腦部神經受損，至今無法開口說話，因被發現時身體多處存在瘀青，而他此前一直身體強壯，家人懷疑他是遭人攻擊。

雪城當地Onondaga郡地區檢察官費茲派崔克(Bill Fitzpatrick)日前談及此案，稱陳澤強被發現時隨身財物都在，根據醫院初步斷定是因腦出血暈倒，警方初步調查周圍監控視頻後，也未發現任何可疑人涉案。

他指出，一些媒體將此案與仇恨亞裔犯罪相聯繫，是「散布虛假信息」，會阻礙案件調查；但費茲派崔克也表示，現在陳澤強恢復了一些說話能力，並不記得案發經過，「如果他親口說曾被攻擊，則案情就會截然不同。」

對於檢方說法，陳澤強太太陳紹玲十分不滿，指自己了解情況與檢方說法存在太多的差異，丈夫至今未開口，家屬比誰都著急想要一個明確答覆，「時隔一個月檢方和警方從未跟我聯繫，詢問或說明案件情況，就給出這樣的結論是極不負責任的。」

陳紹玲提出多個疑點，表示根據「香港餐館」業主描述的案發現場，陳澤強頭和上半身都在貨車下方，只有腳露在外面；身上衣物丟棄在貨車一旁，現場還有一塊磚頭疑似帶有血跡，警方報告也稱貨車踏板、油箱蓋、前輪胎都有發現血漬；其次，檢方稱現場發現陳澤強的錢包、手機 等，「警方還給我的只有一個空錢包，裡面沒有現金，而他通常外出工作至少會放一兩百元，手機至今也沒看到」。

陳紹玲也說，陳澤強現在已經轉到了布碌崙(布魯克林)一所療養院，家人索要多次，卻沒能拿到當地醫院報告；陳紹玲說，「我也有詢問過當地醫院醫生，醫生有說他曾腦出血，但究竟是為什麼導致無法明確答覆我，只說有可能自然發生，也有可能曾遭遇攻擊，而他被發現時身體多處瘀青，無法給出過合理解釋。」

案發後曼哈頓華埠的社區人士陳家齡過去一直幫助陳澤強家屬處理各種事宜，對於當地檢方草率的答覆十分氣憤，「我會幫助家屬聯繫紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室，要求將此案重新調查，必須給家屬一個清晰、明確的結果。」