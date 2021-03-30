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班森賀連爆亞裔遭攻擊 「報警了，然後呢？」

記者黃伊奕／紐約報導
布碌崙南區多位民選官員與華社代表就陳維納薩(右二)和紀莫琳(左二)成為仇恨亞裔受害者，舉行抗議。（記者黃伊奕／攝影）
布碌崙南區多位民選官員與華社代表就陳維納薩(右二)和紀莫琳(左二)成為仇恨亞裔受害者，舉行抗議。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)班森賀一條街道上，日前連續發生兩起亞裔遭攻擊案件，受害者分別為16歲華裔少女和八旬華裔老婦，二人都是在街上走時，遭人吐口水並辱罵，甚至推倒在地；對此，布碌崙南區多位民選官員與社區代表29日舉行集會譴責，希望社區團結一致，阻止該類案件再發生。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭(Justine Brannan)、華社代表柳寶枝、黃涵華、羅添福、李宗保等人帶領兩名華裔受害者，現身說法敘述遭遇，譴責近期不斷上漲的仇恨亞裔案件。

其中一名受害者為16歲的華裔少女陳維納薩(Vanessa Chen，姓名均為音譯)說，她在14日下午3時左右回家途中，在68街交18大道路口與一名西語裔男子不小心碰擦到手臂，對方朝她吐了口水，並將她推倒在地，「他說了很多不堪入耳的話，即使在我沒有任何回應只是想轉頭走開時仍不依不饒」。

好在路人Jeane Ladelia及時出手相助，她說「當時那個男的離她非常近讓我覺得不對勁，後來看到他朝她吐口水並將她推倒，我立刻大叫起來『你快停止』，並說要報警。」

陳維納薩感謝Jeane Ladelia成功幫助她趕走嫌犯，但回想當天遭遇至今仍心有餘悸，母親對女兒的遭遇更是心痛不已，擔心對女兒心裡留下陰影，「事發後她甚至不敢獨自外出，總是需要我陪著她。」

大約一周後，華裔老婦紀莫琳(Maureen Ki)幾乎在同一條街，被另外一名非洲裔男子吐口水，「我當時看到對方朝我迎面走來，我感到不安全特意繞到對面人行道上，對方竟然衝了過來對我臉吐口水，我十分氣憤，但也只能回家洗乾淨。」

陳維納薩說，嫌犯選擇自己和紀莫琳作為攻擊對象，相信是認為她們沒有任何還手能力，「太多這些案件都讓人無時無刻感到恐懼，這些在一開始都不應該發生」；她也質問警方，「你們總是希望我們亞裔站出來報警，我們報警了，然後呢？簡單處理成為攻擊、騷擾，並不能從根本上解決任何問題。」

對此，到場的轄區市警62分局局長陳韜表示，他也是華裔，對於仇恨亞裔案件會更加關注，並願意動用警局一切資源去保護當地亞裔社區的安全，但對於一個案件究竟最終是定義為仇恨犯罪還是普通攻擊，只能遵守現有法律法規。

陳維納薩(左)和母親(右)回憶起當日被攻擊，仍心有餘悸。(記者黃伊奕／攝影)
陳維納薩(左)和母親(右)回憶起當日被攻擊，仍心有餘悸。(記者黃伊奕／攝影)

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