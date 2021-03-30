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地鐵站性騷擾便衣女警 日落公園色狼被捕

記者黃伊奕／紐約報導

針對近期不斷上漲的仇恨亞裔犯罪，紐約市警日前宣布將派出便衣警員在地鐵站等地臥底；27日，一名執勤中的臥底女警就在地鐵站遭遇性騷擾，嫌犯抓了她下體，結果被當場逮捕。

根據警方消息，該名36歲女警身著便衣，於27日下午4時在布碌崙(布魯克林)日落公園59街N線與R線地鐵站執勤，期間一名男子從她身後靠近，並偷偷抓了女警下體一把，還在她耳邊小聲說道「我希望你成為我的愛人」。

女警隨後立即攔下該男子，亮出警察身分，將該男子逮捕。

警方表示，嫌犯為31歲的比茲森(Herbert Buidzsen)，現已被移交法辦，檢方對他提出強行觸摸、性騷擾和虐待等指控；他在上個月還曾因酒駕被逮捕。

居住在日落公園的華裔張小姐說，幾年前自己也曾遭遇類似的性騷擾，「當時我正從地鐵站出來上樓梯，一名陌生男子從我身後上前，摸了我屁股一下，在我耳邊小聲說道『你有一個漂亮的屁股』，我瞬間頭皮發麻，感到無比噁心」；張女士並未因此而報警，但這些年每次出地鐵都會留心身邊是否有可疑的人，「這些騷擾更多的是心理傷害，只可惜即使嫌犯被捕，也不能保證他不會再回到社區犯案。」

地鐵站 性騷 日落公園

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