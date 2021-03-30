百萬元洗錢匯紐約 德律師認罪 最高監禁20年

德國男律師涉嫌跨國洗黑錢，遭特工揭露，日前在紐約東區聯邦法院認罪。圖為2012年墨西哥毒品戰爭期間，警方破獲毒販的大量美金。(本報檔案照)

69歲的德國男律師施華蔻(Henning Schwarzkopf)被臥底特工揭露跨國洗錢，將100萬元匯入香港 的空殼公司後，再轉到紐約 的銀行戶口，證據確鑿，日前被紐約東區聯邦檢察官提訴；施華蔻日前在紐約東區聯邦法院向法官認罪，可能面臨最高20年監禁、罰款25萬元。

跟據法律文件，施華蔻於2019年10月被以「會幫人洗黑錢的律師」的名號，被推薦給一名聯邦特工，特工自稱是股票推銷人，通過證券詐騙獲得一筆資金，需要施華蔻的洗白這些錢；施華蔻同意幫助轉移這筆資產，並在轉移過程中將他們掩飾成「發票」、「貸款 」等，他每次的轉移都能從中獲取5%的佣金。

施華蔻的洗錢方式是先把錢匯到他在香港開設的空殼公司，再轉到多個紐約的銀行戶口；在2019年12月至2020年8月間，施華蔻共完成了30次資金轉移，總值110萬784元，他則從中賺取5萬7936元。

東區聯邦法院法官萊斯科(Mark Lesko)表示，施華蔻明知這筆錢是通過非法途徑而獲得，卻毅然幫忙洗黑錢，犯下大錯；嫌犯的認罪顯示這一案件告一段落，但執法當局會繼續揪出所有貪婪腐敗、並濫用專業知識進行犯罪的律師，同時感謝跨國執法單位的配合。

施華蔻自去年10月被捕後，隨即遭聯邦調查局(FBI)調查；經過多個月的案件審理，他向聯邦東區法院認罪，法官將擇期公布量刑結果，最高刑期可達20年，外加罰款25萬元。