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華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

記者顏潔恩／紐約報導
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

一對華裔夫婦日前在布碌崙(布魯克林)班森賀提著購物袋步行時，遭一名非洲裔男子攻擊，幸好一名華男陳約翰(John Chen)和一名公車司機劉湯米(Tommy Lau)見義勇為；其中被嫌犯吐口水、揍了一拳的劉湯米26日接受採訪，表示自己在美一生都面對他人的歧視和騷擾，就算如此，看到嫌犯攻擊長者時也不能坐視不理，於是便出手相助。

該案發生於23日中午時分，在位於班森賀86街交25大道處，一對華裔夫婦當時提著超市購物袋，不料被一名非洲裔男子盯上，試圖企圖恐嚇並搶走他們手中的購物袋；先發現的陳約翰立即怒吼阻止嫌犯，嫌犯隨即從口袋拿出一個不明物品，一邊衝過來一邊生氣對他吼到「你以為你是誰？」

後來陳約翰跑到馬路對面報警，同時拍下嫌犯照片，這時路過的MTA公車司機劉湯米下車攔住嫌犯，卻遭到對方襲擊。

63歲劉湯米為MTA服務將近22年，也是大都會運輸署最大工會「TWU Local 100」的一員，他日前在其他工友的陪同下接受採訪，還原當時的情況；在他上前詢問時，嫌犯不爽的朝他眼吐口水，他當下最大的顧慮是對方是否攜帶新冠病毒。

可還來不及思索，嫌犯就揚起右手朝自己的面部揮來，「當時我大概暈了五秒鐘，然後就聽到嫌犯罵我『中國佬』(Chink)」；最終劉湯米和陳約翰合力還擊，不久嫌犯落荒而逃，趕到現場的警方在附近將嫌犯逮捕，62分局目前正以仇恨犯罪進行調查。

劉湯米還說，他一生都在面臨仇恨犯罪，成長過程中因亞裔身分屢次遭到別人的騷擾和辱罵；這次看見長者被欺負，他也不能坐視不理，「如果發生在我母親身上呢?」，想到自家長輩讓他更要出手。

「TWU Local 100」副主席JP Patafio稱讚劉湯米英勇的行為，「他絕對稱得上是一名英雄，也得到工會成員的支持」；另名同樣是工會成員的陳先生則說，聽聞案發時也有行人路過，但並沒有幫忙，甚至被叫報警時還匆匆走開，他希望劉湯米的經歷可激勵更多人，在必要時候都應路見不平拔刀相助。

出手相助幫助兩名華裔長者免於被攻擊的陳約翰。（取自臉書）
出手相助幫助兩名華裔長者免於被攻擊的陳約翰。（取自臉書）

華裔 仇恨犯罪 MTA

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