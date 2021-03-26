8大道華女被搶 稱趕上班拒報警

一名華裔女子日前在65街交Fort Hamilton Pkwy被搶劫，卻不願意報警。（取自谷歌地圖）

針對近期仇恨亞裔 案件不斷，警方多次向民眾強調報警的重要性，24日布碌崙 (布魯克林)8大道有一名華裔 女子被搶劫，卻以忙著上班為由拒絕報警。

據悉24日下午4時左右，一名華裔女子在65街交Fort Hamilton Pkwy東南角的一家銀行前遭遇搶劫；目擊者林太太表示受害者約40多歲，一名西語裔男子靠近她後，突然一把搶走女子手中錢包，然後飛快逃離現場。

一開始周圍路人都不知發生何事，等到反應過來劫匪已經不知所蹤；據悉，受害者錢包內除現金外，還有各種身分證件、信用卡等。

周圍路人都勸受害者立刻報警，尤其是錢包內各種重要證件，一旦被嫌犯利用，恐後續麻煩不斷；但是無論周圍民眾如何勸，受害者仍拒絕報警。

被搶華婦稱要趕著去上班，如果報警肯定要在現場等待至少三小時，不想耽誤時間，決定自認倒楣；林太太對此十分氣憤，說華裔遇到事情總是怪沒人幫助，質問為什麼被打、被搶的總是華裔，但遇到事情卻總是怕麻煩，連911都不願意打。

對此長期在布碌崙華社巡邏的一名警員說，搶劫類案件通常屬於優先處理案件，警方會快速趕往現場，即使是普通案件報警，重要意義是讓警方知道轄區治安情況，只有這樣才能根據情況，合理安排及調整警力的部署，才能更好的防範該類案件的發生；「過去工作中我常常遇到這樣的情況，或者明明報警了，嫌犯都被抓了，要受害者來認人卻不願意，這樣我們就算想起訴都不容易。」