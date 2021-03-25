華裔老夫婦遇襲 華男與公車司機助抓歹徒

出手相助幫助兩名華裔長者免於被攻擊的陳約翰。（取自臉書）

一對華裔 老夫婦23日在布碌崙(布魯克林)86街交25大道提著超市購物袋步行時，遭到一名非洲裔男子攻擊，幸好一名華裔男子與一名公車司機見義勇為出手相助，與歹徒搏鬥，兩夫婦才免於受傷；嫌犯被市警62分局拘捕，警方稱正以仇恨犯罪 調查中。

見義勇為華男的臉書(Facebook)帳號名為陳約翰(John Chen)，他於23日將此事發布在社群媒體 上提醒大家小心；當日中午左右，一名非洲裔男子攔住正在86街行走的一對華裔老夫婦，企圖恐嚇他們並搶走他們手中的超市購物袋。

陳約翰見狀立即怒吼阻止嫌犯攻擊兩名長者，嫌犯將注意力轉移到他身上，從口袋拿出一個不明物品，一邊衝過來一邊生氣對他吼到「你以為你是誰？」

陳約翰見狀跑到馬路對面報警，同時拍下嫌犯照片，這時一名路過的公車司機下車攔住嫌犯，但遭毆打和吐口水；司機和陳約翰合力還擊，不久嫌犯落荒而逃；警方及時趕到並在幾個街角遠處將嫌犯拘捕。

陳約翰稱該名出手相助的公車司機才是真正的「英雄」，「他做了正確的事，展示了紐約最好的一面」；雖然陳約翰不確定嫌犯此次攻擊是出於種族動機，但針對近期不斷高漲的仇恨亞裔攻擊案，他表示所有人在遇到這類案件時都應該出手相助，「案發時路邊很多人，我大叫要他們報警，但大部分人默默走過，不聞不問。」

62分局表示，正在以仇恨犯罪進行調查。