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「吃貓吃狗，放不放醬油？」 華警BLM遊行執勤 遭非裔男辱罵

記者張晨／紐約報導
一位華裔警員日前在「黑人的命也是命」遊行執勤時，遭一名非洲裔男子追罵「吃貓吃狗，放不放醬油？」等種族仇恨話語。(路透)
一位華裔警員日前在「黑人的命也是命」遊行執勤時，遭一名非洲裔男子追罵「吃貓吃狗，放不放醬油？」等種族仇恨話語。(路透)

亞裔仇恨案件近日愈演愈烈，不但平民被無故攻擊，就連警員在執勤時也未能倖免；曼哈頓華埠市警五分局華裔警員11日在為一場「黑人的命也是命」(BLM)遊行執勤時，被一非洲裔男子連續辱罵「吃貓吃狗，放不放醬油？」等種族仇恨語辭長達15分鐘，這一幕不僅被華裔警員的執法攝影機錄下，該非洲裔男更以手機錄影在社交媒體上直播。

這名華裔警員已在華埠轄區市警五分局服務超過16年，他當日被派往石牆附近協調一場非洲裔民權運動遊行；當他和白人警員站在一起時，一非洲裔抗議者徑直走向他，並連續發表反亞裔的種族仇恨言論。

「吃貓吃狗，放不放醬油？」視頻中顯示，在長達十幾分鐘的執法相機視頻中，該非洲裔男子站在這名華裔警員面前，不停說著帶有明顯種族歧視的髒話；知情人士表示，非洲裔男子一度離開，後又回到現場，繼續大放厥詞。

「這個該死的早茶會」，然後用嘲弄口氣重覆了「醬油」這個語辭，還質問華警是否點「午餐特價」。

這一幕不但被華裔警員的執法相機記錄，非州裔男以手機錄影在社群媒體直播；不少華裔社區民眾看到直播；社區人士聯繫到該華警表示，五分局一直向社區宣導要民眾積極報案，「但為什麼頂著警察的頭銜就要忍氣吞聲呢？」

消息人士表示，這名華裔警員在事件發生後曾準備提訴，但三思後又認為這起騷擾可能未達仇恨犯罪的程度。

市警表示，自去年夏天以來，針對少數族裔警察的種族主義言語攻擊「激增」，當時全市正在舉行反對種族主義和警察暴行的抗議活動。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，警察應該「正視」被指控有「傷害性」行為的人，即使這種行為沒有上升到犯罪的程度。

當被問及市警和市府是否可以採取更多措施，阻止針對亞裔仇恨犯罪的激增時，白思豪表示，警告可能是最後的手段。

消息人士稱，警方已經掌握這名非洲裔男子個人信息，他此前曾因製造恐怖威脅和不斷騷擾而被捕。

市探員工會(New York City Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，此事件「令人噁心和卑鄙」，但「一點也不奇怪」。

迪吉科莫說，「這是警察不得不面對的悲哀現實，因為無能的政客們邀請這些人加入，但涉案警員反應冷靜，敬業精神值得稱讚。」

五分局華裔警員BLM遊行執勤被非洲裔男子辱罵「醬油」「吃貓狗」等詞種族詞語長達1...
五分局華裔警員BLM遊行執勤被非洲裔男子辱罵「醬油」「吃貓狗」等詞種族詞語長達15分鐘。(記者張晨/攝影)

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