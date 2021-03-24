兩名華裔耆老被攻擊 華男與公車司機出手相助

企圖攻擊搶走兩名華裔長者手中購物袋的嫌犯。（圖片取自臉書）

一對華裔 老夫婦23日在布碌崙(布魯克林)86街交25大道提著超市購物袋步行期間，遭到一名非洲裔男子攻擊，好在一名華裔男子與一名公車司機見義勇為出手相助，兩名耆老免於受傷，嫌犯也被市警62分局逮捕；警方稱正在以仇恨犯罪 對此案進行調查中。

該名見義勇為華男臉書名為陳約翰(John Chen)，他於23日將此事發布在社交媒體上提醒大家小心；當天中午左右一名非洲裔男子攔住正在86街行走的一對華裔老夫婦，企圖恐嚇他們並從他們懷中搶走超市購物袋。

陳約翰見到後立即怒吼阻止嫌犯攻擊兩名長者，嫌犯將注意力轉移到他身上，從口袋拿出一個不明物品，一邊衝過來一邊生氣的對他吼到「你以為你是誰？」

陳約翰見狀跑到馬路對面報警，同時拍下嫌犯照片，這時一名路過的公車司機下車攔住了嫌犯，但遭到毆打和吐口水；司機和陳約翰一起還手後不久嫌犯落荒而逃；好在警方及時趕到並在幾個街角遠處將嫌犯逮捕。

陳約翰認為該名出手相助的公車司機才是真正的「英雄」，「他做了正確的事，展示了紐約 最好的一面」；雖然陳約翰不認為此次嫌犯是出於種族動機實施的攻擊，但針對近期不斷上漲的仇恨亞裔攻擊案，他認為所有人在遇到這類案件時都應該出手相助，「案發時路邊很多人，我大叫要他們報警，但大部分人都只是路過不聞不問。」

62分局暫時並未公布嫌犯姓名，稱正在以仇恨犯罪進行調查中。