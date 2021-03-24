皇后區男連兩天摸女性臀部 警公布照片

該男子涉嫌兩次在皇后區大學點強行觸摸女性臀部。(警方提供)

一名男子涉嫌連續兩天在皇后區大學點 (College Point)街頭強行觸摸女性臀部，其中一次還向受害女性暴露下體；紐約市 警23日公布嫌犯照片，呼籲民眾舉報。

(影音來源：紐約市警)

警方表示，10日晚8時40分左右，在大學點121街夾18大道 附近，一名28歲的女子在121街上向西行走時，嫌犯騎著一輛單車從女子身後接近她，並拍打女子的臀部；女受害人追趕嫌犯時，嫌犯從單車上下來，向受害人露出他的下體，隨後騎單車沿著18大道向北逃逸。

11日傍晚5時10分左右，在大學點麥克奈爾公園(MacNeil Park)內119街夾Peppenhusen大道的位置，一名18歲的女子在水岸附近行走時，该名嫌犯又以同樣方式拍打該女子的臀部，作案後騎單車逃逸。

警方調查時發現，嫌犯在10日作案前不久，出現在大學點大道1439號前，並被攝像頭記錄下來。警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，消息來源絕對保密。