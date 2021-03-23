貝賽亞裔女遭辱罵 111分局：全力偵辦

包塔拉汀表示，111分局絕不容忍轄區內發生的任何針對亞裔的仇恨、歧視犯罪。(記者朱蕾/攝影)

皇后區貝賽(Bayside)111分局轄區華裔居民聚集，分局局長包塔拉汀(John Portalatin)22日表示，轄區今年發生一起針對亞裔 的仇恨犯罪 ，警方正全力偵辦；他感謝亞裔社區對市警及111分局的支持，表示分局絕不容忍轄區內發生的任何針對亞裔的仇恨、歧視犯罪。

(影音來源：記者朱蕾)

包塔拉汀表示，9日上午10時30分左右，在186街交派克大道(Peck Ave.)的凱辛娜走廊公園附近，一名亞裔女子遭一名陌生男子朝她與兩歲大孩子連吐三次口水，並辱罵「中國病毒」，嫌犯作案後逃逸。

111分局接到這起報案後，立即通知市警仇恨犯罪工作組，警方仍在調查此案，目前尚未逮捕嫌犯，「但我可以保證，嫌犯一旦被捕，一定會被移送法辦。」包塔拉汀說，「111分局高度重視轄區內發生的任何針對亞裔的仇恨犯罪，民眾若成為受害人或目擊者，立即報警；若不報警，罪犯可能再次作案；我們保護轄區內所有民眾，無論種族、性別、年齡等。」

包塔拉汀還表示，該轄區繼續保持全市最安全的轄區之一，今年以來總體罪案已減少超過25%，唯一增加的是入室盜竊；分局警員21日逮捕了一名入室盜竊嫌犯，涉嫌至少三起。

他說，轄區內超過一半的入室盜竊案，是竊賊從未鎖的民宅地下室門或窗戶進入，提醒民眾天氣逐漸變暖，夜晚睡覺前，切記關好門窗，不給竊賊可乘之機。

針對紐約州 去年開始保釋改革法案，包塔拉汀表示，警方不會受此法影響，仍會全力逮捕嫌犯，並與檢方合作盡量讓罪犯得到應有的懲罰，「只要涉案，我們就會逮捕。」包塔拉汀最後還用中文向華人說，「大家保重，我們會保護你。」