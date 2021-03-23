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「專門來找亞裔麻煩」 華埠施暴男當場被捕

記者張晨／紐約報導
華婦在華埠街頭無端被毆打，口罩被鮮血浸透，丟在路旁。（讀者提供）
華婦在華埠街頭無端被毆打，口罩被鮮血浸透，丟在路旁。（讀者提供）

曼哈頓華埠21日傍晚再發生一起疑似仇恨攻擊亞裔案件，一名54歲華婦在華埠街頭無端遭到一男子用鐵棍暴打，兇嫌當時還聲稱就是專門來華埠「找亞裔麻煩」；而當日曼哈頓下城剛剛結束三場聲勢浩大的反針對亞裔仇恨攻擊的示威遊行，警方在接到報案後迅速趕到現場，當場將涉案兇嫌逮捕，控以仇恨犯罪。

警方表示，案發當時這名華婦正走在格蘭街(Grand St.)律勞街(Ludlow St.)處，34歲的嫌犯埃里亞斯·格雷羅(Elias Guerrero)拿著武器朝她走來，並大喊「該死的亞洲人！」(f—king Asians!)

有目擊者表示，這名受害華埠5時多走在華埠街頭時，無端遭此男子攻擊，且其用金屬棍棒猛擊了受害者的頭部；而兇嫌在施暴時，不但多次提及了種族詞語並辱罵，還表示「我就是專門來這裡找亞裔麻煩的」(I'm here to mess with Asians)。

知情者透露，受害華婦當日傍晚6時許，由女兒陪同到華埠附近的西奈山醫院貝斯以色列(Beth Israel Hospital)就診，左眼和鼻子被打傷， 身上也有裂傷和流血。

受害華女在接受媒體採訪時表示，此次案件給她帶來了嚴重的心理創傷，她不敢相信這種惡性攻擊案件會在光天化日的街道上發生；攻擊造成她臉部受傷，鼻梁左邊明顯有月牙形傷痕。

一名華裔目擊者表示，襲擊者或是一名遊民，當他準備逃離現場時，有很多目擊者上前追逐，且有人立即撥打911報警；不少民眾給受害者提供紙巾和水來沖洗傷口，並給她提供了乾淨的口罩，替換已經浸透鮮血的舊口罩。

當天全市各地正舉行反對針對亞裔仇恨犯罪的示威遊行，與會者聚集在曼哈頓聯合廣場、華盛頓廣場(Washington Square Park)以及華埠哥倫布公園(Columbus Park)高舉標語、高喊口號沿街遊行，號召亞裔和非洲裔聯合起來，共抗種族歧視，並為亞特蘭大槍擊案遇害的六名亞裔女性默哀。

華婦華埠街頭無端被毆，「專程來找亞裔麻煩」施暴者當晚被逮。(取自谷歌地圖)
華婦華埠街頭無端被毆，「專程來找亞裔麻煩」施暴者當晚被逮。(取自谷歌地圖)

華埠 亞裔 遊行

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