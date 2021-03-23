「該死的亞洲人」 非裔地鐵揮拳 耆老滿身血

斯里蘭卡亞裔耆老在下城地鐵站遭襲，渾身是血，嫌犯當時大喊「該死的亞洲人」。(市警提供/讀者提供)

曼哈頓 下城地鐵站 日前發生一起仇恨攻擊案件，一名年近七旬的斯里蘭卡裔長者在車廂中無辜遭一名非洲裔攻擊，襲擊者當時口出「你這該死的亞洲人」等言論；目擊者表示，幾秒鐘之內受害者便「渾身是血」，送醫後情況危急但未傷及生命；市警21日將涉案嫌犯逮捕後，僅控以攻擊罪，但22日過堂時，檢方表示將以仇恨犯罪 調查此案，且指出該嫌已有九次被捕紀錄。

警方表示，案件發生在19日下午2時40分左右，在位於曼哈頓下城富蘭克林街交瓦里克街(Franklin and Varick St)的一輛北向行使的一號線列車內，36歲的非洲裔男子馬修(Marc Mathieu)走近坐在自動門旁邊的受害者、68歲的斯里蘭卡裔長者納拉揚戈·波提(Narayange Bodhi)。

警方稱， 嫌犯先是對他大喊「你這該死的亞洲人！」(You motherfucking Asian)，然後便開始對其進行毆打。

56歲的目擊者奧克列普基(George Okrepkie)表示，自己當時「完全驚呆了」，襲擊者不斷揮拳，「就幾秒鐘，被打者就已經渾身是血。」

奧克列普基是經歷過九一一恐襲的倖存者，他說，「不敢相信為什麼會有人攻擊一個70歲的老人，在那瞬間我覺得受害者幾乎被他踩在了腳下。」

奧克列普基此後試圖抓住襲擊者，但他說，當列車在富蘭克林街站停下來時，嫌犯就迅速逃走了，自己摘下圍巾幫著包在全身是血的波提身上，幫他止血。

波提的家人日前表示，案發後他被送往紐約長老會下城醫院(New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)急救，情況危急但所幸性命無虞；他已完全不記得當時發生了什麼。

警方表示，嫌犯馬修21日被捕，並被控攻擊罪；儘管目擊者表示這就是一起仇恨犯罪，但警方開始則稱，沒有證據表明襲擊是出於種族動機。

但在22日的庭審中，檢方表示，會以仇恨犯罪來調查此案；曼哈頓刑事法庭法官加菲(Michael Gaffey)將保釋金定為2萬5000元。

但馬修的代理律師馬昆尼(James McQueeney)則表示，自己當事人不認罪，認為檢察官辦公室對案情了解「不充分」，並指出馬修沒有被任何證人指認，只有他所穿的衣服將他犯罪案件聯繫到了一起。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，馬修為布朗士的居民，市警捷運部門的探員在「詳細檢查了周遭監控錄像後」發現了他的蹤跡，才得以在短時間內將其逮捕。