參加反仇恨亞裔示威 華女被搶標語牌還挨打
紐約市剛剛過去的周末裡，舉行了多場反對針對亞裔仇恨犯罪的示威遊行，然而針對亞裔的攻擊案件卻並未減少，甚至有華裔在參加遊行途中遭人襲擊，搶奪、毀壞標語牌並打傷。
（影音來源：市警提供）
警方表示，案發21日上午11時37分許，在鄰近曼哈頓東村的阿斯托廣場(Astor Place)51號附近，37歲的侯姓華女正要前往下城參加其中一場反對針對亞裔暴力活動的示威，此時一名身分不明的男子走近她，向她索要所攜帶的標語牌。
該名男子搶奪走華女寫著反亞裔暴力內容的標語牌，先試圖把牌子扔進垃圾桶，隨後又扔在地上用腳踩踏；警方表示，當受害者質問這名男性為什麼這樣做時，他朝她臉上揮打了兩拳；隨後逃入阿斯托廣場的地鐵站內。
而受害華女並沒有就此作罷，一路追趕嫌犯，並用手機拍下他的身影；但在追趕過程中她腳踝扭傷，嘴唇也被打破，有小撕裂傷和瘀青，隨後被緊急救援小組(Emergency Medical Services)送往勒諾克斯山醫院(Lenox Hill Healthplex)接受治療；市警「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)已介入此案的調查。
警方表示，該男嫌犯身高6呎1吋左右，體重兩百磅，中等深度膚色，黑色頭髮，最後一次被看到時身穿著紅色芝加哥公牛隊連帽運動衫，藍色牛仔褲，黑色棒球帽，黑色口罩，黑色運動鞋，背綠色背包；市警九分局22日晚間表示，嫌犯已被抓捕歸案，並控以仇恨犯罪。
而22日清晨5時半許，在皇后區長島市38街32-25號附近，也發生一名亞裔男子被攻擊事件；警方表示，受害者是61歲的亞裔男子，他當時走在街上，忽然從路旁一輛停著的灰色轎車上下來一名男子，上前將他打倒在地。
受害者一度試圖反抗，但施暴者手上戴著鋼指虎，重拳將他打得頭破血流，並搶走他的背包；警方表示，目前還未確定此案是否涉及仇恨攻擊，也呼籲知情者提供線索。
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