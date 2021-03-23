參加反仇恨亞裔示威 華女被搶標語牌還挨打

該嫌犯搶走參加亞裔維權示威華女標語牌，並出手打人。(市警提供)

紐約市剛剛過去的周末裡，舉行了多場反對針對亞裔仇恨犯罪 的示威遊行，然而針對亞裔的攻擊案件卻並未減少，甚至有華裔在參加遊行途中遭人襲擊，搶奪、毀壞標語牌並打傷。

（影音來源：市警提供）

警方表示，案發21日上午11時37分許，在鄰近曼哈頓東村的阿斯托廣場(Astor Place)51號附近，37歲的侯姓華女 正要前往下城參加其中一場反對針對亞裔暴力活動的示威，此時一名身分不明的男子走近她，向她索要所攜帶的標語牌。

該名男子搶奪走華女寫著反亞裔暴力內容的標語牌，先試圖把牌子扔進垃圾桶，隨後又扔在地上用腳踩踏；警方表示，當受害者質問這名男性為什麼這樣做時，他朝她臉上揮打了兩拳；隨後逃入阿斯托廣場的地鐵站內。

而受害華女並沒有就此作罷，一路追趕嫌犯，並用手機拍下他的身影；但在追趕過程中她腳踝扭傷，嘴唇也被打破，有小撕裂傷和瘀青，隨後被緊急救援小組(Emergency Medical Services)送往勒諾克斯山醫院(Lenox Hill Healthplex)接受治療；市警「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)已介入此案的調查。

警方表示，該男嫌犯身高6呎1吋左右，體重兩百磅，中等深度膚色，黑色頭髮，最後一次被看到時身穿著紅色芝加哥公牛隊連帽運動衫，藍色牛仔褲，黑色棒球帽，黑色口罩，黑色運動鞋，背綠色背包；市警九分局22日晚間表示，嫌犯已被抓捕歸案，並控以仇恨犯罪。

而22日清晨5時半許，在皇后區長島市38街32-25號附近，也發生一名亞裔男子被攻擊事件；警方表示，受害者是61歲的亞裔男子，他當時走在街上，忽然從路旁一輛停著的灰色轎車上下來一名男子，上前將他打倒在地。

受害者一度試圖反抗，但施暴者手上戴著鋼指虎，重拳將他打得頭破血流，並搶走他的背包；警方表示，目前還未確定此案是否涉及仇恨攻擊，也呼籲知情者提供線索。