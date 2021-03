曼哈頓華埠 21日傍晚再發生一起疑似仇恨攻擊亞裔 案件,一名54歲華婦在華埠街頭無端遭到一男子用鐵棍擊打,導致流血;據目擊者稱,打人者在施暴時還稱,「我就是來這裡找亞裔麻煩」(I'm here to mess with Asians)。

據知情者透露,該受害華婦當日傍晚6時許,由女兒陪同到華埠附近的西奈山醫院就診,身上有裂傷和流血;有目擊者表示,54歲的受害者5時多走在華埠街頭時,無端遭此男子攻擊,用金屬棍棒擊打頭部;而兇嫌在施暴時,嘴上還表示他就是專門來此找亞裔麻煩的。

而當日下午1時許,在曼哈頓中城6大道交西31街,也有一名41歲的亞裔女性在街頭無端被攻擊。根據警方表示,受害者在街上走時,無端被人從身後拉倒在地;施暴者為一名37歲的西語裔婦女,在攻擊該亞裔女性時,一邊用西班牙語大喊。

警方隨後在受害者指認下,在不遠街角逮捕了施暴者,並以歧視性攻擊(Bias crime)進行調查。