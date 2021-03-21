百餘人聚集曼哈頓富利廣場 譴責種族主義者

數百位民眾於富利廣場集會譴責種族主義者及悼念在槍案中遇難的六名亞裔女性。(記者張晨/攝影)

反亞裔仇恨犯罪 的頻發，日前亞特蘭大疑似針對亞裔的槍擊案更引起全國關注，全美掀起了停止亞裔仇恨的集會和示威；包括州檢察長、民選官員、社區組織、商家及數百位民眾，20日在曼哈頓富利廣場(Forley Square)集會，譴責種族主義者及悼念在槍案中遇難的六名亞裔女性。

影音來源：記者張晨

州眾議員牛毓琳當日幾次哽咽，她表示，「這些受害者和我們一樣，像我們的兄弟姐妹和父母親人；請你們現在看看周圍這些人、這些臉，當他們陷入危難的時候，希望你也能伸出援手。」

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，很長時間以來，少數族裔民眾一直告訴自己「會好的，會過去的；但現在我們要說，我們很不好，這樣的行為我們不能容忍！」

華埠社區活動人士陳家齡表示，每次發生攻擊亞裔事件，都讓亞裔感到越來越脆弱，許多案件要麼沒有逮捕任何人，要麼沒有被指控為仇恨犯罪，因此很難用可靠的數據來了解亞裔在多大程度上成為攻擊目標。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，美國 是一個移民國家，他之所以偉大就是因為這些飄揚過海的人努力在此紮根，為社區做出不可磨滅的貢獻；「現在你告訴他們，讓他們回去自己的國家？這裡就是他們的國家，他們也是驕傲的美國人！」

中華公所主席于金山表示，兇手的犯案動機肯定夾雜定某種程度的反亞裔偏見，才會造成奪走八條人命的慘劇；而「亞裔仇恨犯罪工作組」成員多身兼多職，「義務」處理仇恨亞裔罪案，他敦促市警組織新部門，派遣專員嚴打仇恨犯罪；他也期盼小組新負責人能深入了解亞裔社區文化，解決目前困境。

勿街46號美食店經理莫志聯則表示，過去一年全美屢次發生讓人感到不安的事件，亞裔在公眾場所被辱罵、騷擾和暴力襲擊，除了因新冠疫情無端蒙上污名外，或許也因普遍認為亞裔是容易攻擊的目標，助長了他們的氣勢。