百餘人聚集曼哈頓富利廣場 譴責種族主義者
反亞裔仇恨犯罪的頻發，日前亞特蘭大疑似針對亞裔的槍擊案更引起全國關注，全美掀起了停止亞裔仇恨的集會和示威；包括州檢察長、民選官員、社區組織、商家及數百位民眾，20日在曼哈頓富利廣場(Forley Square)集會，譴責種族主義者及悼念在槍案中遇難的六名亞裔女性。
影音來源：記者張晨
州眾議員牛毓琳當日幾次哽咽，她表示，「這些受害者和我們一樣，像我們的兄弟姐妹和父母親人；請你們現在看看周圍這些人、這些臉，當他們陷入危難的時候，希望你也能伸出援手。」
市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，很長時間以來，少數族裔民眾一直告訴自己「會好的，會過去的；但現在我們要說，我們很不好，這樣的行為我們不能容忍！」
華埠社區活動人士陳家齡表示，每次發生攻擊亞裔事件，都讓亞裔感到越來越脆弱，許多案件要麼沒有逮捕任何人，要麼沒有被指控為仇恨犯罪，因此很難用可靠的數據來了解亞裔在多大程度上成為攻擊目標。
州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，美國是一個移民國家，他之所以偉大就是因為這些飄揚過海的人努力在此紮根，為社區做出不可磨滅的貢獻；「現在你告訴他們，讓他們回去自己的國家？這裡就是他們的國家，他們也是驕傲的美國人！」
中華公所主席于金山表示，兇手的犯案動機肯定夾雜定某種程度的反亞裔偏見，才會造成奪走八條人命的慘劇；而「亞裔仇恨犯罪工作組」成員多身兼多職，「義務」處理仇恨亞裔罪案，他敦促市警組織新部門，派遣專員嚴打仇恨犯罪；他也期盼小組新負責人能深入了解亞裔社區文化，解決目前困境。
勿街46號美食店經理莫志聯則表示，過去一年全美屢次發生讓人感到不安的事件，亞裔在公眾場所被辱罵、騷擾和暴力襲擊，除了因新冠疫情無端蒙上污名外，或許也因普遍認為亞裔是容易攻擊的目標，助長了他們的氣勢。
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