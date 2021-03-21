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反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

下東城遊民大喊「中國人」毆華男 警以潛在仇恨犯罪調查

記者張晨╱紐約報導
下東城一名遊民當街無故打傷一名華男，並大喊「中國人」數次。(紐約市警提供)
下東城一名遊民當街無故打傷一名華男，並大喊「中國人」數次。(紐約市警提供)

曼哈頓下東城20日發生一起攻擊案，一名華裔男子當街被一遊民舉拳毆打，嫌犯不但出言威脅，更大喊「中國人」數次，警方已列為潛在仇恨犯罪調查。

警方表示，案件發生在20日上午9時左右，一名華裔男子將車停在靠近豪斯頓街(Houston St.)的亞倫街(Allen St.)196號前，當時他正下車查看停車表，以確定可以停車；隨後一名遊民靠近他，舉起拳頭就打向他的頭部。

警方稱，該名華裔受害者英文能力有限，但他告訴到場警員，攻擊者曾數次說出了「中國」這個詞。

一名林姓華裔目擊者表示，行凶者又高又瘦，年齡在25歲左右，穿著一件棕色運動衫，拿著一條毯子。

「攻擊者對華裔受害者說，『如果我再在這附近看到你，我還會揍你。』還有『我現在就要揍你』。」林姓華裔目擊者表示，嫌犯一拳正好打在受害者臉上、眼睛上方的部位，受害者被攻擊後完全僵在原地。

案件發生後，有不少人圍觀且目擊，嫌犯很快就逃離現場；目擊者表示，警方對這起事件的反應非常迅速，並說這是一起「無故攻擊的潛在仇恨犯罪案件。」

警方呼籲知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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