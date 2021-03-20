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布碌崙檢察官：亞城槍手對亞裔有偏見

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙地區檢察官蔣沙樂日前致信華媒，譴責仇恨犯罪行為。(本報檔案照)
布碌崙地區檢察官蔣沙樂日前致信華媒，譴責仇恨犯罪行為。(本報檔案照)

美國仇恨亞裔暴力案件不斷發生，布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)日前致信華媒，他認為，亞特蘭大槍擊案槍手對亞裔帶有某種程度的偏見，才會下狠手；他身邊許多亞裔朋友近來因反亞裔情緒而感到害怕，但他堅信好人始終多過惡人，承諾將用法律譴責任何類型的仇恨犯罪，保護亞裔社區。

蔣莎樂在信中寫道，作為布碌崙的最高檢察官，他盡全力保護社區免受任何犯罪類型的損害，尤其是仇恨暴力犯罪；單是暴力就會對受害者和其家人帶來傷害，何況是針對族裔、身分背景所犯案，涉及的不只是當事人，而是直接造成整個社區恐慌。

蔣莎樂表示，過去一年全美屢次發生讓人感到不安的事件，亞裔在公眾場所被辱罵、騷擾和暴力襲擊，除了因新冠疫情無端蒙上污名外，也或許是普遍認為亞裔是容易攻擊的目標，助長了惡人的氣勢；儘管亞特蘭大搶劫案仍在調查中，但在他看來，兇手的犯案動機肯定夾雜一定程度的反亞裔偏見(anti-Asian bias)，才會造成奪走八條人命的慘劇。

蔣莎樂說，他對因外表遭到外擊的事件感到氣憤，可是生氣遠遠不夠，必須確保犯罪者接受法律制裁；為此他的辦公室成立仇恨犯罪部門，與紐約市警密切合作，挖掘相關證據並仔細核查，追求正義和令人滿意的結果。

他承認仇恨犯罪並不容易被控罪，因為不僅要有作案證據，還要指出嫌犯因受害者的族裔、信仰等因素而犯罪；他的辦公室會從犯罪者在攻擊之前的言論、或其社交媒體上的貼文內容下手；他也鼓勵受害者積極報案，其辦公室一定會用心聆聽，竭盡所能為他們伸張正義。

「我身邊有許多亞裔朋友，看見他們此時活在恐懼中，讓我感到心碎」，蔣莎樂說儘管令人髮指的攻擊案持續發生，但不認為這反映了美國人民的真實情緒，他堅信這個國家好人遠超於惡人，「我們永遠不會因為他們的仇恨而退縮」，他呼籲大眾一定要出聲阻止仇恨犯罪，將不法分子揪出來。

亞裔 仇恨犯罪 美國

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