舒默等民選官員 悼亞城槍擊案受害者

數百名民眾在聯合廣場悼念亞特蘭大槍擊案受害者。（記者金春香／攝影）

數百名民眾和數十名民選官員19日晚集結在曼哈頓聯合廣場(Union Square)，用燭光、鮮花、靜默和禱告悼念在亞特蘭大槍擊案中逝去的八名無辜民眾，並強烈譴責一切仇恨亞裔 和仇恨女性的言行，為逝去的人聲張正義。

影音來源：記者金春香

悼念活動上，八名逝者的名字被一一念出，每一個名字背後都是一條曾經鮮活的生命，都有著各自平凡但不乏精彩的故事和人生，亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)說，「我們六位姐妹周二被殘忍殺害，我們大家站在這裡，既憤怒又傷心，也感到疲憊，因為這種對亞裔的仇視發生太多太多次了。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，太多亞裔在過去一年被歧視、被攻擊，甚至被殺害，「我們不能讓對仇恨的偏執獲勝。」他說，亞裔與每個美國人一樣，擁有在這個國家努力拚搏、被尊敬對待的權利，「對這個國家任何一個人產生仇恨，就是對所有人的仇恨攻擊。」

當晚皇后區Morningside United Methodist Church的韓裔牧師Charles Ryu為逝者及亞裔群體禱告。

紐約市 長白思豪、紐約州 參議員劉醇逸、紐約州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)、紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)、市公義維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、華裔市長參選人楊安澤，以及多個族裔維權組織領袖也都出席悼念儀式。