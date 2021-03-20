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劫案留創傷常失眠 劉用發將尋心理輔導

記者顏潔恩／紐約報導
劉用發(中)和胞姊(左)19日到醫院復診後拜訪美國亞裔社團聯合總會，感謝社區的支持。(記者顏潔恩/攝影)
劉用發(中)和胞姊(左)19日到醫院復診後拜訪美國亞裔社團聯合總會，感謝社區的支持。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道賭檔劫案引起華社廣泛關注，被捅四刀的電召車司機劉用發傷勢正在復原，19日到醫院復診後拜訪美國亞裔社團聯合總會，感謝社區的支持；其胞姊表示，劉用發因這件事遭遇心理創傷，夜裡經常驚醒冒冷汗，醫生建議他接受心理輔導，消除精神負擔。

來自福州琅岐的劉用發經歷兩次大手術後得以保命，出院後在家休養，19日其三姊帶他到紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院復診，醫生為他照X光檢查傷勢；之後兩人赴亞總會，感謝社區籌款相挺，讓劉用發可安心養傷。

三姊說劉用發的傷口已慢慢結痂癒合，但醫生很擔心靠近肺部的傷口會不小心撕裂，囑咐他活動身體時要格外謹慎，加上他現在呼吸仍感疼痛，要多使用肺功能儀，逐步恢復肺功能；劉用發現在只能吃流質食物，必須保持身體健康，不能患病，否則感冒咳嗽都會影響康復。

除此之外，劉用發對案件中拔刀相助卻不幸喪命的鄭勇仍感到抱歉，夜裡經常冒著冷汗驚醒，不停回想那一夜發生的事，已連續幾夜失眠；醫生建議他尋找心理醫生或社工輔導，緩解他的內疚感，盡早從傷痛中走出來。

「當下大家都想要做好事，誰也沒想到會丟失人命」，劉用發的胞姊說，當時情況混亂，鄭勇為了救人，拿著防身武器就下車衝入混戰中，自己也險些喪命，可惜鄭勇人死不能復生，希望弟弟不要再自責了。

亞總會會長陳善莊則鼓勵劉用發，應先把情緒穩定下來，不要有太多顧慮，人生的路還很漫長，當務之急是要養好身體，以免留下影響一輩子的後遺症；他說社區還是有很多善心人士，若需要幫助，社區都會伸出援手。

陳善莊也針對近期不斷發生的仇視亞裔暴力犯罪表示，華人應趁此時機踴躍發聲，並通過參政壯大聲音，被美國主流聽見、並受到社會重視。

美國 亞裔 布碌崙

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