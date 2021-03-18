布碌崙華男轎車停街邊被竊 賊偷錢包盜刷卡

一名華男將車子過夜停在住家門前，遭竊賊爆竊，偷走錢包。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)南區貝瑞吉再發生一起汽車 盜竊犯罪，一名華男將車過夜停泊在街邊，早上去取車時錢包已不翼而飛，信用卡 也有被試圖盜刷的紀錄；轄管當地的市警68分局日前以重竊罪(grand larceny)展開調查，呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，該案件發生於本月8日，40歲華裔男子當時將轎車停留在70街876號住家前，在當天早上的10時58分許去取車時，突然發現放在車內的錢包已經不見；他於是想起在稍早前的兩個小時左右，他的手機 收到銀行的通知，提到自己的一張信用卡曾在福漢密爾頓大道(Fort Hamilton Pkwy)6903號的菸草店有被刷的紀錄，但最終沒有通過使用 。

受害者將信息、以及行車記錄器檔案提供給當地68分局警員，警方目前以重竊罪展開調查；警方也提醒，汽車連夜停在公眾區域確實難以預防盜竊，因此駕駛人士應更加當心，不要把貴重物品放在車內，間接的給竊賊提供得逞的機會。

警方也呼籲民眾若看到形跡可疑者或是對案件知情，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。