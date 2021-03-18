賄賂聯國官員入獄 澳門富商吳立勝提前獲釋

吳立勝獲得提前釋放。（本報檔案照）

現年72歲、因賄賂聯合國官員而被判監四年的中國澳門 富商吳立勝，在服刑34個月後，17日獲紐約南區聯邦法院法官批准人道假釋，提前獲釋出獄。

吳立勝2017年被判共謀、賄賂、洗錢和美國反海外貪腐法等六項罪名成立，2018年獲刑四年後被送往賓州的聯邦監獄 服刑。

過去一年中，律師曾以害怕患有糖尿病的吳立勝在監獄內感染新冠病毒為由向法官申請人道假釋，但被拒絕，去年12月底吳立勝的獄友和該監獄一半犯人的新冠病毒檢測結果都為陽性，其律師再次致信紐約南區聯邦法院法官申請緊急動議，希望將其轉為居家監禁。

其案件主審法官柏德理(Vernon Broderick)本月15日重新考慮了人道假釋申請，但檢方在16日提交反對動議，稱吳立勝已於2月接種莫德納首針疫苗，很快能完成兩針接種，大大降低其感染新冠風險。

不過柏德理17日仍決定提前釋放吳立勝，他在意見書中表示，去年5月吳立勝首次申請人道假釋時，希望回到紐約市 公寓居家監禁，但當時紐約市疫情嚴重，該申請不合邏輯。

但此次吳立勝申請釋放後目的地為澳門，該地新冠病例數量很少，而吳立勝所在監獄的感染風險則增加，另外吳立勝已經完成四分之三的刑期，再加上年長者獲釋後再犯的可能性更小，有充分理由提前釋放吳立勝。

吳立勝將在完成第二針新冠疫苗接種後被送回澳門。