布碌崙夜歸女華生 遭陌生男割傷手背

用刀劃傷女大學生的嫌犯。（市警總局提供）

一名25歲華裔 女大學生日前在布碌崙 (布魯克林)步行回家途中，遭一名陌生男子尾隨並用尖刀割傷華女 手背；華女15日回憶此次遭遇仍心有餘悸，稱不敢再獨自一人步行街頭，但慶幸自己仍活著。

影片來源：abc 7 NY

該女大學生名為辛蒂(Cindy，音譯），她於2月28日晚間11時左右在布碌崙Dekalb大道交Skillman街步行回家途中，被一名陌生男子尾隨，「我放慢腳步，他也放慢腳步，我加速，他也加速」；期間辛蒂企圖改變路線好甩掉尾隨男子，但是對方卻立刻追趕上來，一把鎖住辛蒂的脖子，並威脅說「安靜，我有刀」。

辛蒂不斷尖叫，雙方對峙期間嫌犯用刀劃傷她的手背，她則扯掉對方的黑色口罩，「一旦我扯掉他的口罩，他便逃走，從始至終他沒有告訴我究竟是為了搶錢還是有別的目的。」

案發後辛蒂被送醫接受治療，手背縫了數針，相比手背的傷勢，心裡的恐懼對她影響更大，「我再也不敢獨自一人走在街道上」；但同時她也感到慶幸，「我覺得我很幸運，至少我還活著。」

警方經過調查，已取得拍到嫌犯的監控視頻，嫌犯大約20至30歲，作案後沿Skillman街朝南逃走；現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。