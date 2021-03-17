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布碌崙賭檔非裔劫匪疑有人指點 「內鬼」遭通緝

記者張晨／紐約報導
亞裔男子駕駛的白色GMC廂型貨車。(市警提供)
亞裔男子駕駛的白色GMC廂型貨車。(市警提供)

2月26日晚間發生的布碌崙(布魯克林)搶劫殺人案，刺死鄭勇的非洲裔嫌犯史密斯(William Smith)已被逮捕歸案，但警方經過數日調查，16日表示，涉案人員中包括一名亞裔男子，並已獲取監控拍下的該男子身影，發出通緝令；知情者透露，此人可能為導致賭檔遭搶的「內部導火索」。

警方表示，45歲的史密斯在案發當晚，與多名同夥進入布碌崙日落公園的7大道交58街的一家華人經營賭檔搶劫，多名華裔男子隨後追趕劫匪，並在街頭對峙，期間包括鄭勇、劉用發在內數名華裔路人見義勇為，出手相助；鄭勇不幸被當場捅死，劉用發等至少三人被捅傷送醫。

警方針對嫌犯用以逃逸的白色賓士休旅車進行追蹤，2月29日於布什維克(Bushwick)發現車輛，抓捕刺死鄭勇的史密斯；他在布碌崙刑事法庭過堂後，因使用螺絲刀刺死鄭勇和其他人，被控謀殺罪及攻擊、搶劫、非法持有武器等罪名。

但隨著案件調查的推進，警方日前鎖定一名亞裔男子，根據已發布的通緝令顯示，該男子曾駕駛一輛車牌號為JFS3806的2002年白色GMC廂型車，出現在案發地附近。

知情人士表示，一群非洲裔劫匪能直搗華人賭檔，「必定有人指點」，該涉案男子很可能是導致凶案發生的「內部導火索」。

警方稱，現懷疑其與此搶劫殺人案有重大關係，指出他最後被看到時，身穿紅色帽衫、黑色運動褲和運動鞋，戴黑色棒球帽，並戴淡藍色口罩。

警方呼籲知情民眾提供線索；可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

警方發出通緝追捕該男子。(市警提供)
警方發出通緝追捕該男子。(市警提供)
涉案亞裔男子的體貌特徵。(市警提供)
涉案亞裔男子的體貌特徵。(市警提供)

布碌崙 亞裔 華人

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