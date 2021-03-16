亞裔男哈林區遭毆 被罵「該死的中國人」

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

針對亞裔 的犯罪案件持續多發，曼哈頓哈林區(Harlem)日前發生了一起仇恨攻擊案件，一淺膚色外族裔男子在街頭撞到一名亞裔後，大罵「該死的中國 人，滾回中國」(Fucking Chinese, go back to China)，隨後又舉拳毆打；現該男子遭市警32分局通緝。

警方表示，案件發生在2月15日晚上10時10分左右，一名27歲的亞裔男子走在鄰近位於萊諾克斯大街(Lenox Ave)交西139街的街上；當時他正向走向自己停在塞繆爾遊樂場(Fred Samuel Playground)旁的車。

誰料，一名淺膚色的外族裔男子迎面朝他走來，突然將其推倒在地；警方稱，當受害者質問該男子為何攻擊自己時，他大聲罵道「該死的中國人，滾回中國去」，並舉拳朝受害者的臉上打去。

市警14日晚公布了案發地附近的監控錄像，表示嫌犯最後一次被看到時，頭戴黑色線帽，身穿黑色夾克，用黑白相間的手帕圍著口鼻。

警方呼籲民眾有看到體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。