韓裔時尚博主街頭拍片 被白女罵「滾回共產黨中國」

韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「滾回共產黨中國」。(現場視頻截圖)

紐約一名韓裔 時尚博主14日在外出拍攝時,被一名白人婦女大罵「你不是這的人,滾回共產黨中國 」;隨後包括攝影 師等一行人質問其為何發表此種族主義言論,但該白人婦女不予理會且反問「哦?你不是中國人嗎?」並試圖乘坐計程車離開,在駛離時更豎出中指再次高喊「滾回你的國家。」

影音來源:河瑪雅提供

韓裔博主河瑪雅(Maria Ha)表示,案發當日下午1時25分,自己正和攝影團隊在在位於曼哈頓22街交一大道處進行拍攝;她在接受本報採訪時說,「一名白人婦女忽然走近我,且和我站的非常近,即使她戴著口罩,我看不清她的表情,但她輕蔑的眼神由上至下打量了我一番。」

這一過程發生的很快,在河瑪雅還未回過神時,該婦女突然開口說道,「你不是這的人,滾回共產黨中國,婊子。」(You're not from here, go back to Communist China, bitch.)

河瑪雅表示,自己被這突如其來的言論「驚倒啞口無言,不知如何反應」,好在隨行人員出手制止了「這荒唐的行為」;她說,自己的一名攝影師立馬站出來質問該白人婦女,「我們與你素不相識,你並不知道我們是哪裡人,為什麼口出這樣的種族主義言論?」

但當時這名女子已經攔下了一輛計程車準備離開,聽到攝影師的質問則開始大喊「你這是在攻擊我!」根據現場錄像顯示,所有人都和其保持著距離,沒有人和她有肢體接觸。

錄像中,計程車司機也試圖告知這名白女下車,「請你下車,我不想載你這樣的人」,但該女子卻告訴司機「我付你雙倍價錢,帶我離開這。」

在車輛正準備駛離時,該女子重複說出了「滾回共產黨中國」的言論;河瑪雅表示,當時在場的人都非常氣憤,所以再次攔下了她。

在第二次的質問中,該白人婦女說「哦?你不是中國人嗎?那你是哪裡來的?」錄像的攝影師則回答,「我是美國人。」

「聽著,我不想跟你討論這個了。」視頻中該白女說,並拉起圍巾遮住了自己的臉;期間她重複謾罵,並告訴司機快點開走,離開時還不忘豎起中指。

河瑪雅表示,目前已經向警方報案,並填寫了報告,她也將視頻發到社交媒體,呼籲民眾轉發舉報,並提醒亞裔民眾若遇不公切莫保持沉默,勇敢發聲。