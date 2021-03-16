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韓裔時尚博主街頭拍片 被白女罵「滾回共產黨中國」

記者張晨／紐約報導
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「滾回共產黨中國」。(現場視頻截圖)
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「滾回共產黨中國」。(現場視頻截圖)

紐約一名韓裔時尚博主14日在外出拍攝時，被一名白人婦女大罵「你不是這的人，滾回共產黨中國」；隨後包括攝影師等一行人質問其為何發表此種族主義言論，但該白人婦女不予理會且反問「哦？你不是中國人嗎？」並試圖乘坐計程車離開，在駛離時更豎出中指再次高喊「滾回你的國家。」

影音來源：河瑪雅提供

韓裔博主河瑪雅(Maria Ha)表示，案發當日下午1時25分，自己正和攝影團隊在在位於曼哈頓22街交一大道處進行拍攝；她在接受本報採訪時說，「一名白人婦女忽然走近我，且和我站的非常近，即使她戴著口罩，我看不清她的表情，但她輕蔑的眼神由上至下打量了我一番。」

這一過程發生的很快，在河瑪雅還未回過神時，該婦女突然開口說道，「你不是這的人，滾回共產黨中國，婊子。」(You're not from here, go back to Communist China, bitch.）

河瑪雅表示，自己被這突如其來的言論「驚倒啞口無言，不知如何反應」，好在隨行人員出手制止了「這荒唐的行為」；她說，自己的一名攝影師立馬站出來質問該白人婦女，「我們與你素不相識，你並不知道我們是哪裡人，為什麼口出這樣的種族主義言論？」

但當時這名女子已經攔下了一輛計程車準備離開，聽到攝影師的質問則開始大喊「你這是在攻擊我！」根據現場錄像顯示，所有人都和其保持著距離，沒有人和她有肢體接觸。

錄像中，計程車司機也試圖告知這名白女下車，「請你下車，我不想載你這樣的人」，但該女子卻告訴司機「我付你雙倍價錢，帶我離開這。」

在車輛正準備駛離時，該女子重複說出了「滾回共產黨中國」的言論；河瑪雅表示，當時在場的人都非常氣憤，所以再次攔下了她。

在第二次的質問中，該白人婦女說「哦？你不是中國人嗎？那你是哪裡來的？」錄像的攝影師則回答，「我是美國人。」

「聽著，我不想跟你討論這個了。」視頻中該白女說，並拉起圍巾遮住了自己的臉；期間她重複謾罵，並告訴司機快點開走，離開時還不忘豎起中指。

河瑪雅表示，目前已經向警方報案，並填寫了報告，她也將視頻發到社交媒體，呼籲民眾轉發舉報，並提醒亞裔民眾若遇不公切莫保持沉默，勇敢發聲。

中國 攝影 韓裔

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