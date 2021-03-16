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托兒所賣大麻…長島破獲販毒團夥

記者朱蕾／紐約報導
執法人員繳獲大量槍枝。(納蘇郡地區檢察官辦公室提供)
執法人員繳獲大量槍枝。(納蘇郡地區檢察官辦公室提供)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)地區檢察官辛加斯(Madeline Singas)15日宣布破獲一起在長島罕普斯狄(Hempstead)地區的大規模毒品販運，涉嫌參與此販毒團夥的40人被捕控罪，其中有嫌犯將毒品藏在長島和皇后區的托兒所內。

在納蘇郡地區檢察官辦公室聯合聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)於2019年10月開始調查罕普斯狄地區出現暴力和毒品交易增多後，這個販毒團夥被發現。

去年3月爆發新冠疫情後，出現對古柯鹼的需求遠超供應，其每公斤也從約3萬2000元上漲至去年8月的5萬5000元最高價。

檢方表示，在執法部門臥底購買了幾次毒品和槍枝後，檢察官辦公室於2020年2月申請電子竊聽令，目的是找到大規模毒品供應方；隨著調查的擴大，有九人為主要販運者，他們是納蘇郡眾多小毒販的主要供應商，並通過各種方式合作獲得和銷售毒品，其中一人尚未被捕。

在執行兩次搜查令期間，執法人員發現，被告勞埃德(Lex Lloyd)和一名未被逮捕的共同被告是在罕普斯狄和皇后區玫瑰谷(Rosedale)的托兒所從事大麻販賣。

執法者在勞埃德位於罕普斯狄皮爾森大道(Pierson Avenue)的住所中，發現約520克古柯鹼、50片羥考酮藥丸、兩台毒品按壓機和子彈，毒品、槍枝和孩子們在同一個房子裡；另一名被告位於玫瑰谷的住宅中，發現約200克古柯鹼。

一名被告郵寄的三公斤古柯鹼，被執法人員的此次行動中追回；檢方表示，這些毒品是從加州、維吉尼亞、賓州、新澤西、麻州、康州以及波多黎各販運來的；總共緝獲的毒品按黑市價估計約為277萬2000元。

執法者此次通過搜查令和截停汽車所繳獲的物品包括：38支槍，包括攻擊武器和彈藥，9.5公斤近純古柯鹼，1.5公斤碎塊古柯鹼，一公斤多的海洛因，250克芬太尼，210克嗎啡，以及超過38萬元現金。

若在六個月或更短時間內，販運者擁有或出售的毒品總價值超過7萬5000元，則屬於較大規模販運者，罪成最高可能面臨25年至終身監禁。

執法人員在此次行動中繳獲的槍枝。(納蘇郡地區檢察官辦公室提供)
執法人員在此次行動中繳獲的槍枝。(納蘇郡地區檢察官辦公室提供)
執法人員繳獲大量毒品和藥品。(納蘇郡地區檢察官辦公室提供)
執法人員繳獲大量毒品和藥品。(納蘇郡地區檢察官辦公室提供)

毒品 長島 皇后區

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