阻無證移民員工入工會 長島知名餅乾廠威脅要舉報

位於長島南漢普頓鎮的Tate's Bake Shop餅乾工廠，涉嫌威脅無證員工若加入工會，就會向移民局舉報。(News12視頻截圖)

紐約長島 一間餅乾工廠涉嫌剝削無證移民工人的勞工 權益，警告員工不要加入工會爭權，否則就要向聯邦移民及海關執法局(ICE)舉報，將他們遣送回國。

這間位於長島南漢普頓鎮(Southampton)的Tate's Bake Shop，1980年由Kathleen King創立，2018年以5億元賣給跨國企業集團「億滋國際」(Mondelez International)；這家餅乾工廠座落在平均房價190萬元的富人區，以巧克力曲奇餅最為知名，卻爆出雇用450名廉價無證移民工人。

一位不願透露姓名的西語裔女員工透過翻譯表示，現在的工作讓她很不開心，因為每個人看到她都會一番嘲諷，說「你要加入工會的話，就不應該在這裡(工作)」。

另一名來自多明尼加共和國的清潔工則說，11年前來到美國的他，一直沒有合法身分，時薪只有16元，且五年沒調漲，想要加入工會的原因是人資部門從未替員工著想，「這個公司不想代理我們，所以我們想找一個好的代表」。

然而該公司管理人員疑似用員工的移民身分作為把柄，警告若加入工會，就要向移民局 告發，把他們遣返回國；已有不少員工聲稱遭遇管理人員的威脅和騷擾，對自己的前景感到擔憂，害怕失去工作，也擔心被移驅逐出境。

代表當地的東區聯合委員會工會(Eastern States Joint Board union)主席Cosmo Lubrano譴責該餅乾工廠的行為，表示公司管理層在動用一切力量阻止員工加入工會，為此還聘請一名勞資關係顧問Carlos Flores，他在專業人士網站「LinkedIn」上炫耀自己幫助許多公司實行「無工會」政策。

根據國家勞工關係法(National Labor Relations Act)，無證工人和合法工人享有同樣的工作權益，且明確指出，利益移民身分來威脅或報復員工，屬於違法，須接受法律制裁。

「億滋國際」堅決否認威脅員工，表示針對該公司違反勞工關係法的指控全都錯誤，Tate's餅乾工廠尊敬所有員工，且也為員工提供了一個支持、關懷的工作環境。

據了解，該餅乾工廠員工將在本月26日收到工會選票，並於4月21日就是否加入工會進行投票。