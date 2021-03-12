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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

用假地址助客戶逃稅 華裔會計師被捕

記者牟蘭／紐約報導
林亞春因涉嫌通過為顧客填寫非紐約市虛假地址的方式逃稅，被檢方以稅務詐欺、偽造文件與企圖重竊等提告；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)
林亞春因涉嫌通過為顧客填寫非紐約市虛假地址的方式逃稅，被檢方以稅務詐欺、偽造文件與企圖重竊等提告；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

在法拉盛執業的華裔會計師林亞春(Yachun Lin，音譯)，因涉嫌為顧客填寫非紐約市虛假地址的方式逃稅，被檢方以稅務詐欺、偽造文件與企圖重竊等提告，她日前過堂後在他人的擔保下釋放，下次上庭時間為4月27日，若罪成將面臨最高18年的監禁。

法院文件顯示，在法拉盛營業的ETS稅務服務中心(ETS Tax Services)，因涉嫌稅務詐欺，被執法人員於2019年3月22日介入調查；文件顯示，皇后區檢察官辦公室派一名臥底警員Alex Zhukov，向這家會計公司提供社會安全號、布碌崙(布魯克林)與W2薪水單，並要求申報2017年至2018年稅務的服務。

這家公司的53歲會計師林亞春瀏覽了臥底警員2016年的報稅紀錄後，發現這名「顧客」的雇主沒有從他的薪水中扣繳城市稅(City Tax)，導致欠下政府大量稅金；被告隨後建議臥底警員使用紐約市外的親友住址報稅，以減少支付每年2000元的稅金。

根據法院信息，臥底警員向林亞春提供威徹斯特郡(Westchester County)地址後，被告隨即填寫這個假地址，並涉嫌偽造顧客簽名；文件顯示，臥底警員憑藉林亞春給的報稅文件，在2016年與2017年分別少向政府繳納2156元與2319元的稅金。

林亞春於10日晚在皇后區刑事法院過堂，她以五級稅務詐欺(Criminal Tax Fraud)、一級偽造文件( a False Instrument for Filing)與三級企圖重竊(Attempted Grand Larceny)等罪名提告，法官柯施納(David Kirschner)將她下次上庭時間定為4月27日，若罪成將面臨最高18年監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)11日表示，目前正值報稅季，全區有大量的居民需要尋求專業會計師的協助，她呼籲消費者尋求財政服務時，需謹慎切勿觸法；她提醒，若會計師等專業人員以欺詐形式，減少顧客支付稅金的金額，將面臨法律制裁。

凱茲補充，皇后區檢方與州稅務與金融廳(NYS Department of Taxation and Finance)在這起案件重聯合執法，打擊金融犯罪，La Oficina en Astoria稅務公司的會計師Nayib Chabur與Maria Isabel Chabur因涉嫌稅務詐欺、偽造文件與企圖重竊等罪名，在這次聯合執法中被捕控罪。

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