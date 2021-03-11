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華人常搭N線發生攻擊案 18歲女子遭酒瓶砸臉

記者顏潔恩／紐約報導
日落公園華人經常搭乘的N線列車日前發生一起攻擊案，一名18歲少女遭人用酒瓶砸臉。(視頻截圖)
日落公園華人經常搭乘的N線列車日前發生一起攻擊案，一名18歲少女遭人用酒瓶砸臉。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園華人經常搭乘的N線列車日前發生一起攻擊案，一名18歲少女因不明原因和一名男子在車上引發爭執，遭對方用酒瓶砸臉，頓時血流如注；轄管當地的市警72分局警員隨即到場處理，嫌犯仍在逃。

案件發生於10日晚9時10分左右，在一輛往康尼島方向行駛的N線列車上，在即將抵達36街地鐵站前，一名18歲的少女不知為何與一名男性乘客發生口角，對方一怒之下拿起手中酒瓶砸少女臉部，受害者臉部被畫破，血流不止。

嫌犯到站後便逃離現場，在路人報警下，受害者被送往布碌崙信義會醫院(Lutheran Medical Center)接受治療，沒有生命危險；考慮到少女尚未成年，警方暫不透露其身分信息，僅表示還在調查兩人爭執的主因，之後會有進一步消息。

警方指出，嫌犯是一名成年男子，犯案時身穿白色上衣、褐色褲子，呼籲知情人士提供線索；可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

布碌崙 地鐵站 日落公園

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