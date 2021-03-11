協助從JFK竊數百萬元奢侈品並銷贓 皇后區一男子被控罪

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)和紐新航港局(Port Authority Police)首席安全官比立奇(John Bilich)11日宣布，32歲的皇后區男子阿森西奧(Oscar Asencio)因涉嫌協助團夥成員去年從紐約 甘迺迪國際機場 (JFK)盜竊總價值超過600萬元年的名牌商品，被控共謀和非法占有贓物罪，他幫助保護和出售這些贓物，一旦罪名成立，面臨最高25年監禁。

根據檢方起訴書，一組人員(其中一些人曾是機場工作人員)利用他們的內部信息，了解如何在機場取貨，從而接觸到於2020年1月和5月的各一批進口貨物；一名被告前往進口商的收貨處，並使用偽造的證件得以接近各種名牌商品貨物。在第一次盜竊中，超過80萬元的普拉達(Prada)商品被偷；5月，盜走進口商超過530萬元的古馳(Gucci)和香奈兒(Chanel)商品。

起訴中說，被告阿森西奧幫助保護5月那次被盜的商品，該商品隨後被藏在位於皇后區牙買加(Jamaica)Guy R. Brewer大道夾147大道的一家不營業的美容院中。監視錄像顯示，阿森西奧在現場攜帶裝滿被盜物品的袋子進出該樓宇，還幫助將贓物從藏匿地點出售。

價值約250萬元的盜竊商品均已售出，警方執行法院授權的搜查令，搜索藏匿贓物的地方後，發現並沒收了大量名牌物品，包括上千個名牌手袋以及珠寶、墨鏡、衣服和其他配件。

阿森西奧住在皇后區阿斯托利亞(Astoria)21街，10日下午在皇后區的最高法院過堂，被控一級非法占有盜竊物品和四級共謀最，一旦罪名成立，將面臨最高25年監禁。下次開庭時間為25日。

凱茲表示，自去年10月以來，被告阿森西奧一直被拘留，面臨非常嚴重的指控，「我們的機場應該確保進來的人和物品都是安全的，我的首要任務之一是確保我們的機場對所有旅客和進口商品的安全，包括進入紐約的急需個人防護裝備、疫苗和其他醫療用品」。