2華男走私逾6萬元假菸 獲刑並罰3萬5000元

法官判二人兩年緩刑，六個月居家監禁，並繳罰金3萬5000元。（本報檔案照）

兩名涉嫌從中國 走私價值6萬5000多元私菸的華裔男子，2019年被控以走私商品和密謀走私商品等罪名，去年認罪後，日前紐約南區聯邦法院法官判二人兩年緩刑、六個月居家監禁，並繳納罰金3萬5000元，按二人每月總收入的10%償還，直到還清為止。

根據法庭文件，華男戴海交(Hai Jiao Dai，姓名皆音譯，也稱Jay)和周新輝(Xin Hui Zhou)，在2018年12月至2019年9月期間，從中國走私大量私菸，並在包裝箱上用燈泡、手機 殼等低價產品名稱作掩護，以逃避關稅，在紐約通過微信兜售，獲取大量利潤。

法庭文件指出，聯邦調查局(FBI)探員從2018年開始調查二人及二人所屬的香菸走私組織，發現私菸是通過國際航空運輸公司從中國運送至美國，寄件上標有中文字。

根據起訴書，執法人員分別於2019年5月17日、6月24日和6月26日，查獲二人分別走私六箱、五箱和15箱香菸運至紐約；同年5月至6月期間，二人兜售超過10萬根價值超過6萬5000元的私菸，未繳納稅款，這些香菸的進貨價值每包1元左右，在紐約市 場售價一包13元，利潤巨大。

除香菸外，他們也走私其他商品，並進行跨州交易。

便衣執法人員還於2019年3月在皇后區與戴海交碰頭，錄下包含提及私菸的對話內容；之後被告還向便衣提供私菸包裹的快遞號碼，便衣收到包裹後，發現紙箱內商品被燈泡、手機殼商品廣告單覆蓋作為掩護，廣告單下面則是多盒走私香菸。

二人於2019年12月被捕控罪後，香菸全部被沒收，去年10月承認罪行，法官日前判刑，判二人兩年緩刑，除外出工作和進行必要活動外，要居家監禁六個月，二人被罰款3萬5000元，每月收入的10%作為償還金額，直至還清。