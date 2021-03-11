我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

2華男走私逾6萬元假菸 獲刑並罰3萬5000元

記者金春香／紐約報導
法官判二人兩年緩刑，六個月居家監禁，並繳罰金3萬5000元。（本報檔案照）
法官判二人兩年緩刑，六個月居家監禁，並繳罰金3萬5000元。（本報檔案照）

兩名涉嫌從中國走私價值6萬5000多元私菸的華裔男子，2019年被控以走私商品和密謀走私商品等罪名，去年認罪後，日前紐約南區聯邦法院法官判二人兩年緩刑、六個月居家監禁，並繳納罰金3萬5000元，按二人每月總收入的10%償還，直到還清為止。

根據法庭文件，華男戴海交(Hai Jiao Dai，姓名皆音譯，也稱Jay)和周新輝(Xin Hui Zhou)，在2018年12月至2019年9月期間，從中國走私大量私菸，並在包裝箱上用燈泡、手機殼等低價產品名稱作掩護，以逃避關稅，在紐約通過微信兜售，獲取大量利潤。

法庭文件指出，聯邦調查局(FBI)探員從2018年開始調查二人及二人所屬的香菸走私組織，發現私菸是通過國際航空運輸公司從中國運送至美國，寄件上標有中文字。

根據起訴書，執法人員分別於2019年5月17日、6月24日和6月26日，查獲二人分別走私六箱、五箱和15箱香菸運至紐約；同年5月至6月期間，二人兜售超過10萬根價值超過6萬5000元的私菸，未繳納稅款，這些香菸的進貨價值每包1元左右，在紐約市場售價一包13元，利潤巨大。

除香菸外，他們也走私其他商品，並進行跨州交易。

便衣執法人員還於2019年3月在皇后區與戴海交碰頭，錄下包含提及私菸的對話內容；之後被告還向便衣提供私菸包裹的快遞號碼，便衣收到包裹後，發現紙箱內商品被燈泡、手機殼商品廣告單覆蓋作為掩護，廣告單下面則是多盒走私香菸。

二人於2019年12月被捕控罪後，香菸全部被沒收，去年10月承認罪行，法官日前判刑，判二人兩年緩刑，除外出工作和進行必要活動外，要居家監禁六個月，二人被罰款3萬5000元，每月收入的10%作為償還金額，直至還清。

紐約市 中國 手機

上一則

送貨起口角 華男刀片割喉行凶

下一則

紐約亞裔母子當街被罵「中國病毒」 國會議員孟昭文聲討

延伸閱讀

拜登放寬移民庇護 墨西哥憂難民潮、幫派

拜登放寬移民庇護 墨西哥憂難民潮、幫派
紐約亞裔母女被罵「中國病毒」 國會議員孟昭文聲討

紐約亞裔母女被罵「中國病毒」 國會議員孟昭文聲討
奶酒帶你玩／紐約的春天是什麼顏色？

奶酒帶你玩／紐約的春天是什麼顏色？
紐約市府：公校很安全 復課未致新冠感染增加

紐約市府：公校很安全 復課未致新冠感染增加
紐約華人家長會創辦人朱寶玲 背書黃敏儀參選法拉盛市議員

紐約華人家長會創辦人朱寶玲 背書黃敏儀參選法拉盛市議員
繳不出錢？ 法官佛心給緩刑 被告竟然不領情…

繳不出錢？ 法官佛心給緩刑 被告竟然不領情…

熱門新聞

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
數百民眾自發上前，在鄭勇的遺像前鞠躬悼念。（記者黃伊奕／攝影）

華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

2021-03-04 02:30
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30

1張圖／紐約州確診新增6489例 增58人病亡

2021-03-10 21:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？