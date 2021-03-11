送貨起口角 華男刀片割喉行凶

一名華裔男子涉嫌在超市前送貨時和一名西語裔男子陷入爭吵，拿起刀片割對方喉嚨。(取自谷歌地圖)

一名華裔男子日前在布碌崙 (布魯克林)戴克高地一間華人超市 送貨時，和一名西語裔男子發生衝突，先是用刀片威脅，最終矛盾升級竟拿起刀片割對方喉嚨；轄區市警68分局警員接報抵達現場，將華男逮捕歸案，被控多項二級攻擊、企圖攻擊、威脅和非法持有武器等罪名。

警方消息指出，該名男子是居住在皇后區 的61歲林武光(Wu Guang, Lin，姓名皆音譯)，他涉嫌於7日早上7時40分左右，在福漢密爾頓大道(Fort Hamilton Pkwy)6722號的華人經營超市門口前，與一名52歲西語裔男子柯蒂斯(Joaquin Martinez-Cortez)疑是送貨過程中引起糾紛，隨即演變成肢體衝突。

林武光晃動手中的刀片，語帶威脅向柯蒂斯說道，「信不信我會割傷你」，不久後他真的持刀逼近受害者，一刀畫過對方脖子，頓時血流如注；68分局警員抵達現場時，發現脖子血流不停的柯蒂斯按著傷口，立即將其送往附近醫院就醫，無生命危險。

一直待在現場的林武光被警方拘捕，移交檢方後被送往布碌崙刑事法庭過堂，被控二級、三級攻擊、企圖攻擊、威脅、四級非法持有武器、騷擾等罪名；嫌犯目前由公派律師Rebecca Rae Besdin代為辯護，法官為受害者提出人身保護令，林武光不得以任何方式接觸。

林武光目前已取得保外候審，下次庭審時間是4月15日(周四)。