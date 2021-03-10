華裔醫師涉醫療詐欺 訴訟和解賠償80萬

紐約南區聯邦法院8日宣布，因涉嫌醫療詐欺 ，於2018年12月被聯邦檢察官控訴的華裔醫師秦峰(Feng Qin，音譯)，已同檢方達成和解，同意賠償80萬元，以及四年不能參與聯邦醫療項目。

根據法庭文件，56歲的秦峰在曼哈頓和皇后區執業，他被控為那些本沒有必要接受血管外科手術或沒有聯邦醫療保險 (Medicare)的患者進行血管外科手術，騙取聯邦醫療保險，在過堂後被控一項醫療詐欺罪，面臨最高十年監禁。

根據起訴書，患有晚期腎功能疾病(ESRD)、需要血液透析的患者可以接受血管外科手術，方式為進行瘻管攝影(fistulogram)和血管擴張手術(angioplasties)；但根據聯邦醫療保險報銷指南，醫師只有在患者病歷顯示有透析困難的情況下，才能進行此類手術，否則不給予報銷。

然而2015年和2016年，無論病人是否出現相關症狀，秦峰都為患有晚期腎功能疾病的患者進行血管外科手術，並在病歷中加入不當描述，以確保能獲得聯邦醫療保險的報銷金。

秦峰在2018年被訴前，於2015年就身負民事訴訟案，被指控在前雇主處不當進行血管外科手術，他最後支付15萬元和解；但之後秦峰在自己開設的秦氏診所(Qin Medical，音譯)內繼續以同樣方式詐取醫療保險。

紐約南區聯邦法院8日宣布，秦峰同意向聯邦政府賠償78萬3200元，預計紐約州 也將與他達成和解，秦峰將賠償1萬6800元，總計80萬元。

秦峰還與聯邦衛生與公共服務部(HHS)達成自願協議，四年內禁止參與聯邦醫療保險項目；2018年12月被訴被捕後，作為保釋條件，他在過去兩年已經被排除在聯邦項目之外；刑事指控方面，聯邦同意將其刑事起訴推遲一年，若秦峰遵守暫緩起訴協議條款，指控也許可以被撤銷。

紐約南區聯邦法院代理聯邦檢察官Audrey Strauss表示，其辦公室會繼續致力於將缺少道義準則的醫療提供者繩之以法。