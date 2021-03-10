我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸軍政府殺紅眼？修女下跪、基層叛逃…異議校長慘死

兒童抵稅福利 6歲以下每人3600元 家長最快7月收到

蘇活區持刀搶劫5分鐘內連2起 警公布非洲裔嫌犯照片

記者顏嘉瑩／紐約報導
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)

近日在曼哈頓蘇活區(SoHo)出現一名非洲裔搶匪，在五分鐘內連續作案兩起，持刀威脅受害人交出身上財物；警方釋出嫌犯照片，呼籲知情者踴躍舉報。

根據市警消息，該名非洲裔搶匪在上月28日(周日)晚約9時20分，於轄區市警五分局的百老匯584號門口，鎖定51歲男性受害人行搶；過程中歹徒亮出隨身小刀，要求受害人交出身上財物，得手之後沿著百老匯往北，朝東豪斯頓街(East Houston St.)逃逸。

在作案五分鐘後，該名搶匪於9時25分，又在市警轄區九分局的布利克街(Bleecker St.)的6號車地鐵站樓梯間，靠近一名21歲男子，以同樣手法要求該名男子交出財物，不過過程中受害人掙扎，歹徒隨即用隨身小刀割傷受害人的手，接著往南向朝拉菲逸街(Lafayette St.)逃跑；該名男子財物未遭搶，傷口也在現場進行處理。

警方表示，歹徒在行搶時身穿黑色與紅色相間夾克，並釋出嫌犯照片，呼籲民眾看到與影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)

百老匯 地鐵站 曼哈頓

上一則

鍾孟宏紀錄片「醫生」 入選MoMA20周年回顧影展

下一則

「隔壁住家後院有男焦屍」 羊頭灣華社離奇命案 鄰居驚嚇

延伸閱讀

曼哈頓蘇活區持刀搶劫5分鐘連2起！警公布嫌犯照片

曼哈頓蘇活區持刀搶劫5分鐘連2起！警公布嫌犯照片
洛城新語／洛杉磯治安惡化 要怪誰？

洛城新語／洛杉磯治安惡化 要怪誰？
白石鎮慣竊再作案 當場被逮

白石鎮慣竊再作案 當場被逮
洛縣華婦自家車庫內遭包夾行搶 回想餘悸猶存

洛縣華婦自家車庫內遭包夾行搶 回想餘悸猶存
經營大麻農場遭歹徒當肥羊 他歷搶案機智脫身

經營大麻農場遭歹徒當肥羊 他歷搶案機智脫身
無法無天！南加洛縣華人竟在自家車庫被歹徒包夾行搶

無法無天！南加洛縣華人竟在自家車庫被歹徒包夾行搶

熱門新聞

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
數百民眾自發上前，在鄭勇的遺像前鞠躬悼念。（記者黃伊奕／攝影）

華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

2021-03-04 02:30
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30

1張圖／紐約州確診新增6850例 增75人病亡

2021-03-09 22:59
西安名吃老闆王夢迪表示兩名員工也無端攻擊。(王夢迪提供)

員工也受無端攻擊 「西安名吃」為安全提早打烊

2021-03-02 08:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題
眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭
拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視