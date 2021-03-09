參加國會山莊暴動 男子遭肯亞驅逐回美機場被捕

參加國會暴動的男子斯特金8日剛下飛機就被逮捕。（檢方提供）

32歲的蒙大拿州(Montana)居民斯特金(Isaac Steve Sturgeon)，因參加國會山莊暴動日前被聯邦通緝 ；他在案發後飛往非洲肯亞，原計畫4月5日回美，但肯亞當地政府發現通緝令後，將他提前驅逐出境，6日他一抵達紐約市 的甘迺迪國際機場 (JFK)，立刻被逮捕。

斯特金在1月6日因參加國會山莊暴動而被逮捕，紐約東區聯邦法庭在8日對他進行提審，以妨礙司法公正、擾亂執法行動等罪名起訴。

根據檢方資料，斯特金擁有一家草坪護理公司，他在騷亂期間被警方的攝像頭拍到；當時他身穿綠色外套、綠色圍巾、灰色針織帽和深色背包；當天他曾舉起一道警方設置的路障，將它推向現場維持秩序的警員，還曾從建築下方爬入國會大廈內，並與執法人員多次推搡。

不久後，聯邦根據獲取的監控照片對外發布多個通緝令，其中就包括斯特金；執法人員通過智能搜索，從個人社交媒體上確定斯特金背景和身分；其中他個人Instagram帳戶上，曾發布幾張國會山莊暴動的現場照片，其中包括他個人照片，身穿被警方拍下照片中相同的服飾。

檢方表示，斯特金在案發後，於1月24日飛往非洲的肯亞，原本定了機票，計畫在4月5日返回美國，但肯亞當地政府在看到相關通緝令後，立刻將他驅逐出境。

6日斯特金乘坐飛機從肯亞返回紐約市，一出甘迺迪國際機場(JFK)就立即被逮捕。