稱精神病虐死狗 華男獲判緩刑5年 飼主憤怒

達德瑞絲與倖存的小狗Frankie，它的左眼因唐文森的暴力行為永久受損。（取自達德瑞斯Instagram）

華男 唐文森(Vincent Tang，音譯)2019年涉嫌虐待女演員達德瑞絲(Janis Dardaris)的兩隻寵物狗，還打死其中一隻狗，被飼主告上法庭，控虐待寵物罪；唐文森今年1月承認兩項殘酷虐待動物罪(Aggravated Cruelty to Animals)，5日法官判其五年緩刑，需要接受心理治療，十年內禁止養寵物，註冊為紐約市 虐待動物者，且不能上訴。

根據法庭文件和此前報導，達德瑞絲於2019年10月外出拍戲，由於劇組不允許攜帶寵物，因此雇用唐文森的女友照看兩隻馬爾他犬，分別為11歲的Alex和12歲的Frankie。

唐文森卻於2019年10月24日趁女友外出，到她家中拿走達德瑞絲的住宅鑰匙，然後溜進住宅向兩隻狗施暴。

根據目擊證人的證詞，唐文森在樓宇屋頂毆打一隻白色小狗，甚至將狗踹飛，導致狗的頭部直接撞擊陽台的台階；另一名證人則提供監控錄像證實這些細節。

唐文森的殘酷暴行，造成Alex身體多處骨裂、腦出血和外腦受傷，活活被打死；倖存的Frankie也遭受重創，包括多處瘀傷、左眼永久受損、骨折和肝臟受傷等。

唐文森2019年11月被捕，最初否認罪行，直到今年1月，才承認兩項殘酷虐待寵物罪行，但其辯護律師以唐文森有精神疾病為由，為其爭取免受牢獄之災。

3月5日，唐文森通過視訊上庭，法官判其五年緩刑，需要接受心理治療，十年內禁止養寵物，列入市府虐待動物名單中，且不能上訴。

唐文森方面對判決結果表示滿意，但達德瑞絲則極為憤怒，稱唐文森殘酷虐待寵物狗，導致其中一隻死亡，最後卻一天都不必在監獄 內，「我不明白怎麼會有人對兩隻小狗犯下如此殘酷和暴力的罪行，自己行為導致嚴重後果，最後卻不用承擔責任，唐文森的行為讓我陷入巨大痛苦，我每天都生活在其暴行留下的陰影中。」

除刑事指控外，達德瑞絲還進行民事訴訟，控告唐文森的暴行給她帶來精神折磨和壓力，該民事訴訟仍在進行中。