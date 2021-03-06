華男地鐵站無故被毆 警懸賞2500元緝兇

毆打張明順的男子在作案後，從容進入地鐵站。(市警提供)

日前一名56歲的華裔男子在曼哈頓華埠F車地鐵站 準備搭乘地鐵時，突遭一名陌生男子無故毆打，目前市警亞裔仇恨犯罪 工作組(Asian Hate Crime Task Force)已介入調查；轄區市警七分局4日公布嫌犯照片，並懸賞2500元，呼籲民眾提供線索。

影音來源：市警提供

根據警方消息，該案發生於2日晚8時50分許，馬來西亞華裔張明順(Teoh Ming Soon，音譯)正要走進位於東百老匯交羅格斯街(Rutgers St.)的F線地鐵站等車；根據警方公布的現場監控畫面顯示，一名陌生男子站在地鐵站入口，等到張明順走近後，突然轉身揮拳毆打，張明順被打得跌倒在地，頭部遭撞擊，該男繼續毆打他，直到其失去意識後才罷手，從容翻越地鐵閘口，走進地鐵站。

從事建築業的張明順已移民美國20多年，案發那晚他正準備下班回家，由於事發突然，他幾乎連攻擊者的長相都沒看清楚；他表示，自己不清楚為何遭到攻擊，「也許因為我是亞裔」；張明順被打到嘴唇裂傷、眼睛瘀血、頭部腫脹，在路人報案下，被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，目前已出院回家休養。

市警亞裔仇恨犯罪工作組目前已介入調查，因受害者和嫌犯事先無任何爭執，以仇恨犯罪方向進行調查，目前暫無人被捕。

近期紐約市針對亞裔的暴力案件頻發，日前在華埠哥倫布公園附近有一名36歲華男在返家途中，遭到23歲葉門男子持刀刺成重傷，多名華裔也在搭乘地鐵時遭到無端攻擊。

由於仇恨犯罪頻繁，不少民間組織也開始自發保護社區，包括市民巡邏組織「守護天使」(Guardian Angels)，以及近日才成立了「保護唐人街」(Protect Chinatown)項目，為居民提供安全網。

警方呼籲案件知情者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。