福建鄉親籌3萬善款 贈鄭勇、劉用發家屬

福建會館的代表將善款交給鄭勇的妻子趙津(右四)，左四為陳昭銀。(福建會館提供)

在布碌崙 (布魯克林)8大道日前發生的搶案中見義勇為的福建移民鄭勇遭歹徒殺害，另一名出手相助的男子劉用發也被刺傷；為這兩名同胞發起籌款的美國福建會館於4日宣布，共籌得善款近3萬元，希望幫助兩家人度過難關，同時強烈譴責此類暴行，呼籲嚴懲歹徒、伸張正義。

美國福建會館4日在位於法拉盛 的會所悼念逝去的鄉親，並進行籌款總結，此次共籌得2萬9600元善款，並於當日下午前往布碌崙把善款交到鄭勇和劉用發的家屬手中。

福建會館主席陳昭銀表示，鄭勇、劉用發等人在街上聽聞搶劫後，毫不猶豫的出手相助，不幸在與歹徒搏鬥中鄭勇身亡，劉用發受傷，「鄭勇等人的見義勇為值得我們敬佩和稱讚，同時為失去同胞感到心痛和不捨」，陳昭銀說，「會館自2月28日發起籌款後，得到鄉親們的積極響應和踴躍捐款，短短四天，收到來自近百人捐款，顯示出華人 的團結和相互支持」。

他表示，經過集體討論，會館決定將5000元捐給劉用發，2萬4600元捐給鄭勇家屬，「希望盡我們的力量給這兩家人一些幫助，福建會館也會繼續服務社區和同胞，與各界共同努力改善社區環境。」

法拉盛市議員參選人尹導表示，「這些天，包括福建會館在內的華人社區紛紛對受害家屬給予關懷和幫助，充分體現了華人一番有難、八方支援的美德」，他還表示，在布碌崙和曼哈頓華埠現在都有華人互助隊，他正在與陳昭銀等社區領袖商討重建法拉盛的社區互助隊，「在有警察執法的同時，如果華人還能夠互幫互助和學會自保，將更有助社區安全。」