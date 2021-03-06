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8大道賭檔劫案 警通緝另一外族裔嫌犯

記者顏潔恩／紐約報導
警方公布最新視頻，通緝另一名涉嫌搶劫並刺傷華男的外族裔男子。(市警提供)
警方公布最新視頻，通緝另一名涉嫌搶劫並刺傷華男的外族裔男子。(市警提供)

華男鄭勇日前在紐約布碌崙(布魯克林)8大道街頭搏鬥中路見不平，反被歹徒行刺冤死，引起華社廣泛關注，高額懸賞抓拿嫌犯；案發數日後，刺死鄭勇的兇嫌史密斯(William Smith)已被捕，並被控一級謀殺等多項罪名，警方日前再釋出一個全新監控視頻，呼籲民眾提供線索，協尋一名外族裔共犯。

8大道2月26日晚發生一起賭檔搶劫案件，歹徒與多名華裔男子在街頭搏鬥對峙，包括鄭勇、劉用發等路人出手相助；鄭勇不幸當場被捅死，劉用發等三人受傷。

警方追蹤嫌犯駕車逃逸的白色賓士休旅車，數天後於布什維克(Bushwick)發現車輛，逮捕刺死鄭勇的史密斯；他在布碌崙刑事法庭過堂後，因使用螺絲刀刺死鄭勇和其他人，被控最高的一級謀殺罪及攻擊、搶劫、非法持有武器等罪名，最高刑罰成立的話，可面臨20至25年監禁、終身監禁或死刑。

警方5日公布新的監控視頻，通緝該案中另一名嫌犯；案發當晚9時29分，該名身穿淺色連帽衣、深色長褲的男子經過7大道街頭，期間頻頻轉身往後探看，疑似在觀察周圍情況；兩分鐘後，多名華人和匪徒陷入混戰，該男子衝向一名受害者，阻止他向前幫忙。

儘管未戴口罩，但警方暫時無法確實這名嫌犯的身分；民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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