我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

華女遭白男辱罵、縱狗咬傷 警卻稱非仇恨犯罪

記者金春香／紐約報導

華裔女子Nancy在3日上午於布碌崙(布魯克林)羊頭灣遛狗時，被一名白人男子語言攻擊，還被對方放狗咬傷，報警後警方卻稱不算仇恨犯罪；她4日委託律師，打算將攻擊者告上法庭。

Nancy表示，她在紐約出生長大，目前從事醫療行業；她說，3日上午9時15分左右，她如往常一樣在羊頭灣Shore大道遛狗，中途遇到一名30歲左右、正在遛兩條鬥牛犬的白人男子；原本走在後方的Nancy帶狗超過了白男，結果白男叫她不要走在他前面，也不要試圖在後面突襲。

Nancy說，自由在路上行走和遛狗是她的權利，但該男子自稱有新冠病毒，還朝Nancy咳嗽甚至吐痰，並多次稱Nancy「婊子」(bitch)，他的鬥牛犬也朝Nancy吠叫。

Nancy說，一名路人看到後，護送Nancy遠離該男子，但該男卻繼續朝二人喊道「Fucking Asians, right?」；Nancy質問對方為何將族裔牽扯進來，該男子卻繼續用種族歧視字眼辱罵她，並縱放鬥牛犬攻擊她，咬傷Nancy左膝蓋。

由於事發時沒有帶手機，Nancy不得不求助路人幫忙報警，白男此時才開始安撫鬥牛犬，整個過程中該男子都沒有戴口罩。

Nancy說，警察抵達後，對該男子進行問話時，卻輕拍咬傷她的鬥牛犬；Nancy問一名女警為何不嚴肅對待此事，卻反遭女警斥責；她問警方是否會將此事歸為攻擊亞裔事件處理，並表示近日來越來越多類似事件發生，警察只回覆說反亞裔案件確實增多，但認為此事件只能稱該男子對Nancy行為有失尊重，不能歸為仇恨犯罪。

之後Nancy致電公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)，接線人員表示，語言攻擊Nancy的男子的行為可以歸為騷擾；但當她問為何警員沒有採取任何行動時，接線人員稱需要幾周時間進行調查。

Nancy回家後發現，被狗咬到的地方傷勢比她想的嚴重，正在接受治療，「作為一名英語流利的華裔，遇到仇恨犯罪報警後，都被如此對待，難以想像有多少不會講英文的人在被攻擊後只能忍氣吞聲。」

Nancy表示，這已不是她第一次遇到因為亞裔身分而被言語攻擊，去年2、3月以及7月4日，她多次被人喊「快回妳的國家」。

律師黎保利(James Napoli)4日代表Nancy對攻擊者提出民事訴訟，其團隊也會在接下來幾周與警方取得聯繫獲得更多信息，幫Nancy維權。

亞裔 仇恨犯罪 警察

上一則

皇后區最高建案下月竣工 公寓已售4成

下一則

勇者劉用發返家休養 社區贈萬元關懷傷勢

延伸閱讀

專家：Beyond Meat動能恐趨緩

專家：Beyond Meat動能恐趨緩
1月創史上最大降幅 紐約3熱區租、購房價雙降

1月創史上最大降幅 紐約3熱區租、購房價雙降
殖利率劇升 有利這些個股

殖利率劇升 有利這些個股
遛狗人被槍擊 2隻法國鬥牛犬被擄 女神卡卡懸賞50萬元

遛狗人被槍擊 2隻法國鬥牛犬被擄 女神卡卡懸賞50萬元
華人社區領袖 郭宗政連任加州共和黨副主席

華人社區領袖 郭宗政連任加州共和黨副主席
制止針對亞裔仇恨犯罪 趙美心籲團結

制止針對亞裔仇恨犯罪 趙美心籲團結

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
原本想成為一名星級米其林廚師的黃艾瑞，因疫情返回自家的傳統中餐廳工作，他改賣炸雞，五個月內創造奇蹟。(黃艾瑞提供╱Daniel Brennan攝影)

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

2021-02-27 14:34
布碌崙(布魯克林)8大道26日晚9時左右發生一起賭檔劫案。（記者顏潔恩／攝影）

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

2021-02-26 22:56
警方封鎖當地區域，展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

2021-02-27 11:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心