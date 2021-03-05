華女遭白男辱罵、縱狗咬傷 警卻稱非仇恨犯罪

華裔女子Nancy在3日上午於布碌崙(布魯克林)羊頭灣遛狗時，被一名白人男子語言攻擊，還被對方放狗咬傷，報警後警方卻稱不算仇恨犯罪 ；她4日委託律師，打算將攻擊者告上法庭。

Nancy表示，她在紐約出生長大，目前從事醫療行業；她說，3日上午9時15分左右，她如往常一樣在羊頭灣Shore大道遛狗，中途遇到一名30歲左右、正在遛兩條鬥牛犬的白人男子；原本走在後方的Nancy帶狗超過了白男，結果白男叫她不要走在他前面，也不要試圖在後面突襲。

Nancy說，自由在路上行走和遛狗是她的權利，但該男子自稱有新冠病毒，還朝Nancy咳嗽甚至吐痰，並多次稱Nancy「婊子」(bitch)，他的鬥牛犬也朝Nancy吠叫。

Nancy說，一名路人看到後，護送Nancy遠離該男子，但該男卻繼續朝二人喊道「Fucking Asians, right?」；Nancy質問對方為何將族裔牽扯進來，該男子卻繼續用種族歧視字眼辱罵她，並縱放鬥牛犬攻擊她，咬傷Nancy左膝蓋。

由於事發時沒有帶手機，Nancy不得不求助路人幫忙報警，白男此時才開始安撫鬥牛犬，整個過程中該男子都沒有戴口罩。

Nancy說，警察 抵達後，對該男子進行問話時，卻輕拍咬傷她的鬥牛犬；Nancy問一名女警為何不嚴肅對待此事，卻反遭女警斥責；她問警方是否會將此事歸為攻擊亞裔 事件處理，並表示近日來越來越多類似事件發生，警察只回覆說反亞裔案件確實增多，但認為此事件只能稱該男子對Nancy行為有失尊重，不能歸為仇恨犯罪。

之後Nancy致電公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)，接線人員表示，語言攻擊Nancy的男子的行為可以歸為騷擾；但當她問為何警員沒有採取任何行動時，接線人員稱需要幾周時間進行調查。

Nancy回家後發現，被狗咬到的地方傷勢比她想的嚴重，正在接受治療，「作為一名英語流利的華裔，遇到仇恨犯罪報警後，都被如此對待，難以想像有多少不會講英文的人在被攻擊後只能忍氣吞聲。」

Nancy表示，這已不是她第一次遇到因為亞裔身分而被言語攻擊，去年2、3月以及7月4日，她多次被人喊「快回妳的國家」。

律師黎保利(James Napoli)4日代表Nancy對攻擊者提出民事訴訟，其團隊也會在接下來幾周與警方取得聯繫獲得更多信息，幫Nancy維權。