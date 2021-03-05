勇者劉用發返家休養 社區贈萬元關懷傷勢

陳善莊、姜書棟和華社僑團代表對劉用發很是關心，送上超過一萬元善款。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道賭檔劫案引起廣泛關注，除46歲鄭勇被刺死外，40歲電召車司機劉用發也因路見不平，被歹徒連刺四刀，經歷兩次大手術後得以保命；華人 社團代表4日拜訪已返家休養的劉用發，表示他距離痊癒還有很長時間，還要扶養一名患有疾病的三歲兒，社區獻愛相助。 劉用發右臂刺中兩刀，至今還是一大片紫色的瘀血。(親人提供)

來自福州琅岐的劉用發目前已出院，4日美國亞裔 社團聯合總會主席陳善莊、常務會長姜書棟、社區人士和商家先後登門拜訪，關心他的傷勢，祝福早日康復；社區籌集1萬3350萬元善款也交到他手上。

劉用發的兩名胞姊當天也在場，由於他身體還很虛弱，只能在床上歇息；胞姊代為表示，他共被捅了四刀，右臂被刺兩刀，至今還有大片紫色瘀血，另兩刀刺穿腰部和後背，脾臟都被捅破。

此外，其三姊也將他用手機打的文字轉述給眾人，表示很感謝社區華人對他的關心和支持，現在只要提到鄭勇，心裡就很自責和難受，「沒有語言可以形容，他的犧牲真的是永遠的痛」；但願鄭勇的家人能保重自己，心態要堅強，也希望社區永遠銘記鄭勇的事蹟，並經常慰問其家人。

側身被捅時不慎刺破脾臟。(親人提供)

三姊回憶，劉用發首次進手術室，還未脫離危險期讓她擔憂不已，看了監控中不顧性命就衝出去救人的弟弟，心裡備感心疼；家人責備他沒有為親人設想，劉用發說後來想到孩子時是有點後悔，但當下形勢緊迫，一時未考慮太多。

陳善莊指出，新冠疫情期間劉用發的收入就不穩定，還有一名患有先天性甲狀腺低能症的三歲兒子，須靠藥物治療；可他現在連生活自理都成問題，不知何時能完全康復重返工作崗位掙錢，呼籲社區能持續發揮愛心，向英雄伸出援手。