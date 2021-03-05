刺死鄭勇兇嫌不得保釋 涉案同夥達10人

8大道2月26日晚發生一起同夥闖入賭檔搶劫案件，歹徒隨後與多名華裔男子隨後在街頭搏鬥。(監控截圖)

在布碌崙 (布魯克林)賭檔搶劫殺人案中刺死鄭勇的嫌犯史密斯(William Smith)，日前已逮捕歸案，被控以謀殺、搶劫、攻擊等罪名，4日在布碌崙的州高等法院開庭，不得保釋繼續收押，將交由大陪審團決定控罪；而警方偵查發現，涉案同夥多達十人。

8大道 2月26日晚發生一起賭檔搶劫案件，歹徒與多名華裔男子在街頭搏鬥對峙，包括鄭勇、劉用發等路人出手相助；鄭勇不幸被當場捅死，劉用發等三人受傷。

警方針對嫌犯用以逃逸的白色賓士休旅 車進行追蹤，2月29日於布什維克(Bushwick)發現車輛，抓捕刺死鄭勇的史密斯；他在布碌崙刑事法庭過堂後，因使用螺絲刀刺死鄭勇和其他人，被控最高的A級謀殺罪及攻擊、搶劫、非法持有武器等罪名。

根據法庭，史密斯此前共有五次被捕紀錄，涉案包括因販毒、酒駕等；1996年還因一起謀殺案件，被判過失殺人罪，入獄十年。

史密斯案子4日移交州高等法院審理，由律師Mahmoud Rabah作為辯護律師，該律師曾是開槍殺死同鄉案中被告劉金樂的律師；當天審案未有太大進展，法庭裁定史密斯不得保釋，繼續收押，案件交由大陪審團審理以決定控罪，料下周將正式提控。嫌犯屆時若不認罪，檢方會安排案發現場目擊者出庭作證。

根據史密斯現面臨的指控，最高的A級謀殺罪名若成立，將可面臨20至25年監禁、終身監禁或死刑。

此外，警方目前也在通緝其他同夥，華人社區社團也懸賞緝兇，呼籲知情民眾提供線索；可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。