華男紐約地鐵站無故被毆 警以仇恨攻擊調查 懸賞通緝

毆打張明順的男子在作案後，從容進入地鐵站。(市警提供)

日前一名56歲馬來西亞華裔男，在曼哈頓華埠 F車地鐵站 準備搭乘地鐵時，突然遭到一名陌生男子無故毆打，目前「亞裔 仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)已介入調查；轄區市警七分局公布嫌犯照片，並提供2500元獎金懸賞，呼籲民眾提供線索。

根據警方消息，該案發生於2日晚8時50分許，馬來西亞華裔男張明順(Teoh Ming Soon，音譯)正要走進位於東百老匯交羅格斯街(Rutgers St.)的F線地鐵站等車；警方公布畫面顯示，該名打人的陌生男子站在地鐵站入口，等到張明順走近後突然轉身揮拳毆打，張明順失衡跌倒在地，頭部遭撞擊，該男繼續毆打直到失去意識後，才罷手從容走進地鐵站。

張明順的嘴唇裂傷、眼睛瘀血、頭部腫脹，在路人的報案下，被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，目前已出院。

警方呼籲案件知情者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

(影音來源：市警提供)