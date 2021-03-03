當街被毆打、豎中指 14歲華裔少年不敢報警

林姓少年在林錚(左二)、黃啟旺(左三)等人陪同下，向72分局華裔警員李啟中報警。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)一名14歲華裔 林姓少年，日前在街道上遭一名非洲裔男子莫名攻擊、毆打，並被豎中指侮辱，因內心害怕而未報警；華裔社區民眾得知此事後，認為該類針對華人 的惡性攻擊絕不能姑息，帶著林姓少年在2日晚報警。

該名華裔少年兩年前在父親申請下移民來美，取得綠卡，因母親仍在中國，父親也需要在外州打工；目前他暫時與外公、外婆居住在日落公園6大道交56街附近。

林姓少年指出，2月27日(周六)下午2時左右，因為外公、外婆忙著搬家，他便幫忙拉著一個手推車獨自在7大道交54街附近步行；期間一名非洲裔男子路過，二話不說用力推了手推車一把，順手朝著林少年胸口猛地打了一拳，之後還朝著他豎起中指，羞辱一番後離開。

林少年表示事發突然，自己沒來得及反應，對方就已經離開現場，回到家裡後，將此事告訴外婆，認為外婆關心手推車內物品多過關心自己，滿腹委屈、開始痛哭；之後幾日，被打的出現紅腫，疼痛不已，外公便帶他去中醫診所敷藥治療。

林姓少年表示，他來美時間不長，英文不佳，未將被打一事告訴別人，也不願報警求助；加上外公、外婆年事已高，不願意讓他們過多操心，他說，反正我覺得就算告訴別人也沒什麼用，就自己默默忍下來。」

美國 尚干林氏宗親會會長林錚，日前從親友中聽聞此事後，為社區又發生一起華裔被攻擊的案件感到憤怒，決定出面干預，勸說受害者報警；林錚表示，華裔在遭遇攻擊案總是忍氣吞聲，「我們這一輩是這樣，下一輩還是這樣，那我們只會永遠被欺負下去，我們必須作出改變，不然只會助長惡性循環。」

林錚於2日連同美國紐約華人聯合總會的黃啟旺、蔣春輝和陳其茂等人，安排受害者向在8大道巡邏的72分局華裔警員李啟中報案，警方詳細紀錄後，提交警局展開調查。