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白石鎮慣竊再作案 當場被逮

記者朱蕾／紐約報導
嫌犯舉起攜帶的長棍砸碎店鋪玻璃。(警方提供)
嫌犯舉起攜帶的長棍砸碎店鋪玻璃。(警方提供)

一名男子涉嫌近期在皇后區白石鎮(Whitestone)多次入室盜竊商業店鋪，他2日凌晨再次作案時，被轄區市警109分局警員發現，當場被逮捕。警方表示，該男子還涉嫌此前至少兩起發生在當地的商業入室盜竊案。

影音來源：紐約市

記錄下該嫌犯作案和被逮捕過程的視頻顯示，2日凌晨2時50分左右，他帶著一根棍子來到白石鎮150街夾14大道附近的一家商鋪前，先是透過玻璃門向商鋪內看，確認店內無人，便舉起棍子砸碎門的玻璃，然後進入商鋪盜竊。

嫌犯剛進去，109分局警員立即開著警車過來，兩名警員悄悄進入店鋪，隨後打開手電筒，很快看到正在翻找財物的嫌犯，當場將其拘捕。

109分局局長歐康納(John O'Connell)2日與民眾分享這段視頻，並表示，此次成功的逮捕行動由分局公共安全小組(Public Safety Team)警員完成，警員發現一名嫌犯闖入當地一家商鋪後，立即行動。

警方還表示，2日凌晨的這起案件並非該嫌犯首次作案，1月17日晚10時38分，嫌犯入室盜竊了位於白石鎮克林頓維爾街(Clintonville St.)夾12路的一家商店，也是用同樣的方式，砸碎商店前門後進入，盜走一台收銀機和一台平板電腦；約四個小時後，他到不遠處的一家商店再次作案，入室盜竊位於14大道夾博生大道(Parsons Blvd.)附近的一家商店 ，從店內的收銀機裡盜走200元現金，作案後逃逸。

警方逮捕在白石鎮多次入室盜竊商業店鋪的嫌犯。(警方提供)
警方逮捕在白石鎮多次入室盜竊商業店鋪的嫌犯。(警方提供)

紐約市 皇后區

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